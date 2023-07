Mbappe mówi nie! Pasja wygrała z pieniędzmi

Niedawno informowaliśmy o rekordowej ofercie Al-Hilal za Kyliana Mbappe. Saudyjski klub był gotów zapłacić 700 milionów euro za Francuza. Ten odmówił transferu do Arabii Saudyjskiej.

Kylian Mbappe mógł pobić rekord transferowy. Al-Hilal zaoferowało za piłkarza aż 700 milionów euro, co byłoby wynikiem nie do przebicia. Jak donoszą media, Francuz nie jest zainteresowany transferem do Arabii Saudyjskiej. Marzeniem gwiazdy PSG jest wygranie Ligi Mistrzów i wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączy do Realu Madryt.

◉ Mbappé doesn’t want to negotiate with Al Hilal.

◉ PSG sources believe he agreed a secret pre deal with Real Madrid.

◉ PSG, convinced Kylian ONLY wants to sign for Madrid.

◉ Al Hilal agreed terms with Verratti, as revealed — talks on with PSG.

