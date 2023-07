Legia Warszawa wywalczyła remis z Ordabasy 2:2

Legia Warszawa uratowała wynik meczu przed rewanżowym spotkaniem w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Podopieczni Kosty Runjaica zremisowali w pierwszy meczu z Ordabasy 2:2.

Legia Warszawa zremisowała pierwszy mecz z Ordabasy 2:2

Od początku, spotkanie nie układało się po myśli Legionistów. W 13. minucie, po dość szczęśliwej akcji gospodarze wyszli na prowadzenie. Obrońca Ordasy wybił piłkę przed siebie, do której dopadł Sadovski. Napastnik kazachstańskiej drużyny wygrał pojedynek biegowy z obrońcami Legii, następnie przelobował interweniującego Tobiasza. Zaraz na początku drugiej połowy, w 48. minucie Mbodj podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Legia Warszawa przegrywała już 2:0. Sytuacja przed rewanżem mocno się skomplikowała. W 63. minucie z odsieczą przybył Tomas Pekhart dzięki, którego trafieniu Wojskowi złapali kontakt.

W końcówce meczu gola na 2:2 strzelił Kramer po asyście Pawła Wszołka. W końcówce spotkania obydwie drużyny miały kapitalne okazje na zdobycie bramki. Żaden zespół nie okazał się jednak skuteczny. Dzięki wywalczonemu remisowi, Legia Warszawa ma otwartą drogę do awansu do kolejnej fazy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Rewanż odbędzie się 03 sierpnia o godzinie 21:00, na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

To nie był dobry początek meczu w wykonaniu Legii… Do przerwy 1:0 dla Ordabasów! Oglądaj 𝗟𝗜𝗩𝗘 👉 https://t.co/4p1uEl28Jn pic.twitter.com/lyNYcV66Hd — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 27, 2023

Inne polskie drużyny walczą w eliminacjach do Ligi Konferencji

Oprócz Legii o awans do rundy grupowej Ligi Konferencji Europy, walczą jeszcze dwa polskie zespoły. Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin. Piłkarze Pogoni przystąpią do spotkania o godzinie 20.45. Duma Pomorza pierwszy mecz zagra na wyjeździe. Ich rywalem będzie Linfield, który na co dzień rozgrywa swoje spotkania w lidze Irlandii Północnej. Lech Poznań czeka starcie w roli gospodarza z litewskim Kauno Zalgiris. Mecz można oglądać na TVP Sport o godzinie 20.30.