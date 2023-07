Salernitana przebuduje stadion

Salernitana według informacji z Włoch ma przebudować swój stadion. Inwestycja ma kosztować 95 milionów euro, ale pokryje ją region Kampania.

Stadiony włoskich klubów są często przestarzałe i wymagają modernizacji, ale prace nad nimi jak widać nie są priorytetem. Z tego schematu postanowiła wyłamać się Salernitana. Włoski klub przebuduje stadion. Inwestycja ma kosztować 95 milionów euro, ale pokryje ją region Kampania. Nowy stadion ma pomieścić 35 tysięcy widzów, czyli nieco mniej niż obecnie. Prace mają potrwać do grudnia 2025 i według włodarzy Salernitany, będzie to najnowocześniejszy stadion we Włoszech.

The region of Campania will invest €95M into reconstructing Salernitana’s stadium 🏟️

• 35K capacity

• completed by December 2025

• will have hospitality and sky box suites

The mayor of Salerno says it will be: “the most modern stadium in Italy” 🇮🇹

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 27, 2023