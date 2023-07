Przemysław Frankowski przedłużył kontrakt z Lens. Zawodnik związał się z nowym klubem do 2028 roku. Frankowski w poprzednim sezonie został wicemistrzem Francji.

Przemysław Frankowski w piątek przedłużył kontrakt z Lens. Polak z wicemistrzem Francji przedłużył umowę do 2028 roku, a więc o pięć lat. Lens podało informację za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Przemysław Frankowski trafił do tego klubu w 2021 roku za 2,3 miliona euro z Chicago Fire. Obecnie przez Transfermarkt jest wyceniany na 9 milionów euro.

Przemyslaw Frankowski perpétue la tradition ❤️💛

Reflet de la combativité lensoise et élément indispensable du système de Franck Haise, l’international polonais rempile avec les Sang et Or jusqu’en 2028. ✍️

— Racing Club de Lens (@RCLens) July 28, 2023