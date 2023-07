Oficjalnie: Riyad Mahrez został piłkarzem Al Ahli

Po transferze Roberto Firmino i Edouarda Mendiego do Al Ahli dołącza kolejny przedstawiciel Premier League. Riyad Mahrez został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik klubu z Saudi Pro League.

Czy Mahrez pomoże odnieść sukces beniaminkowi ligi saudyjskiej?

Manchester City jak i sam Riyad Mahrez dogadali wszystkie szczegóły związane z transferem kilka tygodni temu. Przenosiny algierczyka do Arabii Saudyjskiej zostały oficjalnie potwierdzone komunikatem klubu z Saudi Pro League. 32-latek związał się z nowym zespołem umową ważną do czerwca 2027 roku. Na konto aktualnego mistrza Anglii, Saudyjczycy przelali 30 milionów euro. Skrzydłowy reprezentacji Algierii w Al Ahli spotka swoich dotychczasowych rywali z Premier Leagie. Do klubu dołączyli, również Roberto Firmino z Liverpoolu za darmo oraz Edouard Mendy z Chelsea za 18,50 milionów euro. Od teraz cała trójka będzie grała do jednej bramki.

Poprzedni sezon Mahreza

Algierczyk miał wspaniały poprzedni sezon. Dołożył swoją cegiełkę przy historycznym wyczynie Obywateli. Klub z Etihad Stadium zdobył potrójną koronę, a 32-letni skrzydłowy był jedną z wiodących postaci w drużynie Pepa Guardioli. W 46 meczach strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst.