Sadio Mane zagra w Al Nassr

Padło słynne here we go. Jak donosi Fabrio Romano, Sadio Mane przeniesie się do Al Nassr.

Niedawno pojawiły się pierwsze pogłoski o zainteresowaniu Al Nassr osobą Sadio Mane. Piłkarz jest skonfliktowany z władzami swojego klubu. Okazje wykorzystał klub z Saudi Pro League i po szybkich negocjacjach, Bayern Monachium przystał na ofertę Saudyjczyków. Kwota transferu nie jest jeszcze znana. Portal Transfermarkt wycenia senegalskiego skrzydłowego na 25 milionów euro.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦

Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.

Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023