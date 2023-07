Juventus wykluczony z rozgrywek Ligi Konferencji

W zeszłym sezonie było głośno o Juventusie z powodu kary 10 punktów, jaką otrzymali od władz krajowych rozgrywek. Jak informują media, przed startem nowego sezonu, Stara Dama została wykluczona z europejskich pucharów.

Juventus poprzedni sezon zakończył na siódmej pozycji. Dzięki temu mógł brać udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy od IV rundy. UEFA podjęła decyzje o wycofaniu klubu Serie A z europejskich rozgrywek w sezonie 2023/2024. Powodem takiego stanu rzeczy jest złamanie zasad finansowego fair play przez Juventus. Do tego Stara Dama otrzymała grzywnę, w wysokości 20 milionów euro.

Breaking: UEFA have banned Juventus from competing in this season's Europa Conference League due to breaches of financial fair play and have been ordered to pay a fine. pic.twitter.com/N08TjOTa7a

— ESPN FC (@ESPNFC) July 28, 2023