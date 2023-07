Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.70 Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice Kto więcej rzutów rożnych 1 Obstaw

Za nami pierwsze „śliwki robaczywki” w polskiej Ekstraklasie. Tydzień temu zobaczyliśmy inauguracyjne spotkania tego sezonu i z każdą następną kolejką będziemy mogli lepiej ocenić potencjał danej drużyny. Jagiellonia rozpoczęła sezon od dotkliwej porażki na wyjeździe, ale nikogo nie powinno to dziwić. Częstochowa to w końcu jeden z najtrudniejszych terenów w całej lidze. Puszcza również musiała zmierzyć się z rywalem w meczu wyjazdowym i po bardzo ciekawym pojedynku musieli uznać wyższość Widzewa, a trzy punkty zostały w Łodzi. Zatem w dzisiejszym spotkaniu jedni i drudzy mają coś do udowodnienia. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego starcia.



Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie

Jagiellonia w ostatnim sezonie uciekła przed strefą spadkową i zapewniła sobie utrzymanie. Wydaje się, że w tym sezonie ich cele sportowe mogą być podobne. Trudno oczekiwać, by zespół z Białegostoku bił się z takimi zespołami jak Lech i Legia o najwyższe miejsca w tabeli. Pozostanie kolejny rok w Ekstraklasie z pewnością zostanie uznane za plan minimum.

Beniaminek z Niepołomic jest w tym sezonie skazywany na pożarcie, ale zrobią wszystko, by zaskoczyć piłkarskich ekspertów. Praktycznie do każdego meczu podchodzą w roli underdoga i jeśli mają komuś zagrozić, to raczej w meczach przed własną publicznością. Z drugiej strony zespół, który gra praktycznie bez presji, może sprawiać problemu również w meczach wyjazdowych, o czym już przekonał się łódzki Widzew.

Czeka nas otwarte widowisko, w którym obie ekipy nie mają nic do stracenia. Zapewne zobaczymy ataki po obu stronach boiska, a piłka powinna często znajdować się w polu karnym. Mimo wszystko własny obiekt jest handicapem dla gospodarzy i to oni powinni nieznacznie dyktować tempo tego starcia. Typujemy, że to Jagiellonia wykona więcej rzutów rożnych w tym meczu po kursie @1.70 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice

To raczej nie jest mecz drużyn, które w tym sezonie będą biły się o tytuł mistrzowski. Jagiellonia rok temu stoczyła walkę o utrzymanie w lidze i nie wykonali spektakularnych transferów po sezonie, więc możliwe, że scenariusz w obecnej kampanii się powtórzy. Jeszcze kilka lat temu potrafili się bić o najwyższe cele, ale to już historia i nic nie wskazuje na to, że szybko wrócą do ligowej czołówki.

Do tej pory mogliśmy zobaczyć tylko jeden bezpośredni pojedynek Jagiellonii z Puszczą. Miało to miejsce dziesięć lat temu w Pucharze Polski. Górą byli białostoczanie, którzy pewnie zwyciężyli 3:0. Dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja dla piłkarzy z Niepołomic, by wyrównać bilans tych spotkań. I trzeba przyznać, że początek sezonu, gdy drużyny jeszcze nie weszły na dobre tory, potrafi sprezentować nam niespodziewane rezultaty. Zwłaszcza w tak nieprzewidywalnej lidze jak polska Ekstraklasa.

Kursy bukmacherskie Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to gospodarze są dość znacznym faworytem tego starcia.



Bukmacher Wygrana Jagiellonii Remis Wygrana Puszczy Betfan 2.14 3.40 3.35 Betcris 2.07 3.61 3.45 Betclic 2.12 3.60 3.55

Gdzie obstawiać Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice

Mecze 2. kolejki Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

Gdzie i o której oglądać mecz Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 17:30.