Edinson Cavani zagra w Boca Juniors

Edinson Cavani wkrótce zmieni barwy. Zawodnik wróci bliżej rodzinnych stron i będzie grał dla Boca Juniors. Taką informację podał Fabrizio Romano.

Edinson Cavani powoli zaczyna wybierać się na piłkarską emeryturę. Wkrótce ma zostać ogłoszonych piłkarzem Boca Juniors. Napastnik Valencii ma już 36 lat, a więc trudno jest mu rywalizować na najwyższym poziomie. Zawodnik porozumiał się z Nietoperzami i mimo ważnego kontraktu, przeniesie się do Argentyny. Cavani ma podpisać kontrakt do 2024 roku.

Edinson Cavani to Boca Juniors, here we go! Verbal agreement completed on deal valid until December 2024 🟡🔵🏹

Cavani has accepted conditions of the agreement as he’s leaving Valencia on free transfer, as reported yesterday.

Contracts to be signed soon.

