Wiele wskazuje na to, że ekipę z Manchesteru opuści jakiś pomocnik. Czerwone Diabły planują zastępstwo. Jak donoszą media Manchester United przygląda się piłkarzowi Fiorentiny, Amrabatowi.

Od dłuższego czasu krążą pogłoski, że ekipę z Old Trafford mają opuścić piłkarze tacy jak: Scott McTominay, Donny van de Beek oraz Fred. Ten ostatni był bohaterem wielu sag podczas letniego okienka transferowego. Był gracz Szachtara Doniec był łączony przez długi czas z Fulham. Teraz głównym faworytem do pozyskania Freda jest Galatasaray, które zaproponowało za Brazylijczyka 8 milionów euro. Oferta jednak została odrzucona przez United.

Donny Van de Beek trafił do Manchesteru w 2020 roku. Jego przygoda w Anglii wygląda fatalnie. Zawodnik nie jest w stanie przebić się do pierwszego składu i nie jest w najlepszej dyspozycji. Osobą Holendra przejawia zainteresowanie Real Sociedad. Ostatnim piłkarzem z linii pomocy, który może opuścić szeregi Czerwonych Diabłów jest McTominay. Szkot łączony jest z Newcastle United oraz West Hamem United. Klub z Manchesteru wycenił swojego wychowanka na ok. 45 milionów funtów.

Wszystkie te informacje sprawiają ze United szuka wzmocnień w pomocy. Jak informują media, Sofyan Amrabat znalazł się w kręgu zainteresowań klubu z Old Trafford. Marokańczyk pokazał się ze świetniej strony podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Katarze. Maroko dotarło do półfinału rozgrywek, ulegając Francji 2:0. Już po mundialu Amrabat łączony był z topowymi zespołami jak np. Barcelona.

🚨💣 Sofyan Amrabat is one step away from joining Manchester United.

The Red Devils have presented a €35 million offer to Fiorentina for the Moroccan midfielder, and he's ready to leave for the Premier League. [Riccardo Lionetto, Sportitalia] pic.twitter.com/kFaQZPUY6w

— Football Talk (@FootballTalkHQ) July 27, 2023