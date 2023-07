Jak radzą sobie najdrożej sprzedani piłkarze z Ekstraklasy?

W ostatnim czasie zagraniczne kluby płacą coraz więcej za piłkarzy z Ekstraklasy. Najdrożej sprzedanymi zawodnikami są – Jakub Moder i Kacper Kozłowski. Jak radzą sobie najdrożej sprzedani piłkarze Ekstraklasy?

Najdrożej sprzedani zawodnicy Ekstraklasy

W ostatnich latach najwięcej pieniędzy za sprzedaż swoich zawodników zarabia Lech Poznań. Do tego stanu rzeczy przyczynia się szkółka Kolejorza, którą ten ma na wysokim poziomie. Największą kasę Lech zarobił właśnie na wychowankach swojego klubu. 5 Najdrożej sprzedanych piłkarzy z Ekstraklasy to:

Jakub Moder – Brighton 11 milionów euro (Lech Poznań)

(Lech Poznań) Kacper Kozłowski – Brighton 11 milionów euro (Pogoń Szczecin)

(Pogoń Szczecin) Jakub Kamiński – Wolfsburg 10 milionów euro (Lech Poznań)

(Lech Poznań) Radosław Majecki – Monaco 7 milionów euro (Legia Warszawa)

(Legia Warszawa) Michał Skóraś – FC Brugge 6 milionów euro (Lech Poznań)

Jakub Moder

Były pomocnik Lecha Poznań trafił do Brighton w 2020 roku. Do końca grudnia spędził czas na wypożyczeniu w Kolejorzu. 24-letni zawodnik miał bardzo obiecujące wejście do klubu Premier League. Po pewnym czasie rozpoczynał mecze w pierwszym składnie. Dla Mew rozegrał 45 meczów, w których strzelił 2 gole i zanotował 4 asysty. Rozwój dobrze zapowiadającego się młodego piłkarza zastopowała kontuzja, a konkretnie zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie. Urazu nabawił się w kwietniu 2022 roku. Miejmy nadzieję, że w nadchodzącym sezonie wróci do gry jak najszybciej.

Kacper Kozłowski

Kozłowski, który trafił z Pogoni szczecin jest razem z Moderem najdrożej sprzedanym piłkarzem z Ekstraklasy. W styczniu 2022 roku przeszedł do Brighton. Zaraz po transferze do Pemier League trafił na wypożyczenie do Union SG, a następnie do Vitesse gdzie spędzi jeszcze rok. Oficjalnie w barwach Mew jeszcze nie doczekał swojego debiutu. Dla Unionu rozegrał 9 spotkań. W Eredivisie dobrze się prezentuje. Jest zawodnikiem podstawowego składu. Pomocnik dla Vitesse jak do tej pory wystąpił w 30 meczach, zdobył 3 bramki i zanotował 5 asyst.

Jakub Kamiński

21-letni skrzydłowy trafił do Wolfsburga w poprzednim sezonie. Kamiński imponuje formą w Bundeslidze. Zawodnik od października jest piłkarzem pierwszego wyboru. Polak rozwija się u trenera Niko Kovara a ten dostrzega ogromny potencjał w piłkarzu. W barwach Wolfsburga wystąpił 33 razy, zdobył 5 bramek i asystował kolegom z drużyny 3 razy.

Radosław Majecki

Były bramkarz Legii Warszawa trafił do Monaco w styczniu 2020 roku. 23-latek od razu udał się na wypożyczenie do Wojskowych by dokończyć tam sezon. Po powrocie do Ligue 1, był jedynie opcją rezerwową. Swoją szanse na grę otrzymywał w Pucharze Francji i tam notował dobre występy. W drodze do finału w 5 meczach wpuścił 1 gola. W finale Monaco przegrało z PSG a Majecki kapitulował 2 razy. W lidze francuskiej zanotował 1 spotkanie przeciwko FC Nantes. W sezonie 2021/22 rozegrał tylko 4 mecze i wpuścił 3 gole. Poprzedni cały sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Cercle Brugge. Dla klubu Jupiler Pro League zagrał 34 meczów, w których 46 razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Bramkarz był podstawowym piłkarzem klubu.

Michał Skóraś

Skóraś przeszedł do FC Brugge tego lata. W Lechu Poznań był ważnym zawodnikiem. W poprzednim sezonie jego gra przyczyniła się do świetnego wyniku Lecha w Lidze Konferencji. W europejskich pucharach rozegrał 12 spotkań i strzelił 5 bramek. Obecnie 23-letni skrzydłowy przygotowuje się do rozkręcającego się sezonu w barwach Brugge. Jak na razie zanotował 1 występ w nowym klubie przeciwko Aarhus GF. Było to spotkanie w ramach eliminacji do Ligi Konferencji.