Okiem kibica: ceny na polskich stadionach – Piast Gliwice

Ekstraklasa wzbudza spore zainteresowanie kibiców. W 1. kolejce sezonu 2023/2024 padł rekord frekwencji na inaugurację polskiej ligi. Jak przedstawiają się ceny biletów, koszulek, gadżetów i gastronomii w klubie? Zapraszam na nową serię na naszej stronie, a jako pierwszy klub pod lupę trafił Piast Gliwice!

Okiem kibica: Piast Gliwice – ceny biletów i karnetów

Aby wybrać się na mecz Piasta Gliwice należy przeznaczyć 30 – 45 złotych, w zależności od rodzaju spotkania, wybranego sektora i rodzaju ulgi. Dzieci do 15 roku życia mają darmowy wstęp, a osoby niepełnosprawne płacą 10 złotych. Ponadto za zakup biletów z aplikacją przysługuje zniżka 5 złotych.

Ceny karnetów wszystkich polskich klubów znajdziesz w tym artykule.

Za najtańszy normalny karnet na mecze Piasta Gliwice bez przedłużenia, należy zapłacić 345 złotych. Jest to pakiet na cały sezon, a więc uprawnia do obejrzenia aż 17 spotkań domowych. Średnia cena za jedno spotkanie wynosi wówczas nieco ponad 20 złotych. Za najdroższy karnet trzeba za to zapłacić 430 złotych. Koszt jednego meczu w najdroższym pakiecie wynosi nieco ponad 25 złotych. Dzieci do lat 15 zapłacą za karnet 99 złotych, a niepełnosprawni 70 złotych.

Okiem kibica: Piast Gliwice – ceny koszulek

Koszulki klubowe to obowiązkowy zestaw każdej osoby, która nazywa się kibicem. Ile kosztuje trykot Piasta Gliwice? Za domową koszulkę należy zapłacić 239 złotych. Tyle samo kosztują także wyjazdowe w kolorze białym i czarnym. Klub udostępnia możliwość personalizacji, można więc na plecach wybrać numer, a także dowolny napis. Za tę dodatkową usługę należy dopłacić 40 złotych.

Oto jak prezentują się koszulki Piasta Gliwice w sezonie 2023/2024

🇵🇱Koszulki Piasta Gliwice 23/24, oceniamy. Piast postawił na unifikację wzoru dla wszystkich zestawów gdzie głównym aktorem jest radiostacja zwieńczona klubowym herbem emitującym fale.

Sam motyw uważam za świetnie wykonany, bo jest estetycznie zinterpretowany/stworzony przez… pic.twitter.com/kaNczbUoD3 — Michał Mączka #Futboholik (@futboholik1947) July 16, 2023

Okiem kibica: Piast Gliwice – ceny gadżetów

Poza koszulkami w sklepach klubowych można kupić sporo gadżetów z logiem ulubionej drużyny. Piast Gliwice także posiada w swoim asortymencie kilka takich akcesoriów. Oto jak prezentują się ceny najciekawszych pozycji ze sklepu klubowego Piasta Gliwice:

Opaska kapitańska 4F – 62 zł

Czapka Piast 4F – 59,99 zł

Body dziecięce „Od najmłodszych lat niebiesko-czerwonych świat” – 35 zł

Perfumy damskie – 49 zł

Kapcie – 45 zł

Piersiówka czerwona – 62 zł

Ręcznik plażowy – 74 zł

Leżak „Jestem Piastem” – 149 zł

Okiem kibica: Piast Gliwice – ceny gastronomii na stadionie

Czym jest mecz na żywo bez przekąsek i napojów? Piast Gliwice na swoim stadionie oferuje kibicom szeroką ofertę gastronomiczną. Dzięki uprzejmości mistrza Polski z sezonu 2018/2019 poznaliśmy ceny wszystkich produktów. Oto jak przedstawia się oferta gastronomiczna na stadionie Piasta Gliwice:

woda/herbata – 6 zł

Pepsi/ICE Tea/kawa – 10 zł

Piwo Tyskie 0,4 l – 15 zł

Piwo 0% – 10 zł

Kiełbasa w bułce (match – dog) – 20 zł

Hot – Dog – 10 zł

Popcorn – 8 zł

Sok do piwa – 2 zł

Słonecznik/chipsy – 6 zł