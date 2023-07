Ariel Mosór może trafić do klubu walczącego o Ligę Mistrzów

Jak donosi Tomasz Włodarczyk, Ariel Mosór wkrótce może zasilić szeregi Molde. Klub walczy w eliminacjach Ligi Mistrzów. Piast za swojego utalentowanego zawodnika ma otrzymać 2 miliony euro.

Ariel Mosór może trafić do Molde

Ariel Mosór – utalentowany gracz Piasta Gliwice, może trafić do norweskiego Molde. Taką informację podał Tomasz Włodarczyk. Gliwiczanie za swojego defensora mają otrzymać około 2 milionów euro. Rozmowy są już na zaawansowanym etapie i Mosór już w najbliższych dniach może zmienić swojego pracodawcę.

🚨Ariel Mosór (Piast Gliwice) blisko przenosin do Molde. Kluby prowadzą bardzo zaawansowane rozmowy, dlatego 20-latek nie gra ze Stalą Mielec. Norwegowie walczą o awans do Ligi Mistrzów:https://t.co/PkdxhICAht — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 30, 2023

Dobry sezon młodego defensora

Ariel Mosór jest byłym piłkarzem Legii Warszawa. Nie mógł w młodym wieku przebić się do pierwszego składu Wojskowych, dlatego trafił do Piasta Gliwice. 20-latek zdecydowanie lepiej odnajdywał się w nowym klubie. Wskoczył do pierwszego składu i był filarem obrony Piasta Gliwice. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 2 miliony euro. Ariel Mosór jest także reprezentantem Polski do lat 21.

