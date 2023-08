Manchester City znalazł zastępcę Mahreza

Z Manchesteru City niedawno odszedł Mahrez. Obywatele szukają zatem piłkarza, który zastąpi Algierczyka. Mistrz Anglii monitoruje sytuację Doku.

Niedawno informowaliśmy, że Manchester City opuścił Riyad Mahrez. Algierczyk przeniósł się za 35 milionów euro do Al Ahli. Obywatele szukają piłkarza, który uzupełni lukę po Mahrezie. Nie będzie łatwo wejść w buty Riyada, ponieważ często gwarantował bramki i asysty, a raz był bardzo bliski double-double.

EXCLUSIVE: Manchester City now add Jeremy Doku to the list to replace Riyad Mahrez as new winger 🚨🔵 #MCFC

Alongside Michael Olise (who’s in both City and Chelsea lists), Doku is one of the priority names being considered by Man City. pic.twitter.com/79NG2fiENm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023