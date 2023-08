João Amaral opuści drużynę Lecha Poznań

Wiele wskazuje na to, że niebawem João Amaral zakończy swoją przygodę z Lechem Poznań. Jak informują media, Portugalczyk ma trafić do Japońskiego – Urawa Red Diamonds.

Amaral bliski opuszczenia drużyny Kolejorza

Amaral trafił do Kolejorza z Benfiki za 350 tysięcy euro, latem 2018 roku. Portugalczyk, kiedy przeniósł się do Lecha był ważną częścią składu, jednak po jakimś czasie przydarzył mu się słabszy okres. Aby temu zaradzić klub z Ekstraklasy zdecydował się wypożyczyć zawodnika do ligi portugalskiej, a konkretnie do Paços Ferreiry. Piłkarz po epizodzie w swej rodzimej lidze odzyskał dawną formę. Gdy trenerem Lecha Poznań był Maciej Skroża, pomocnik błyszczał w ekipie Kolejorza. W 2022 roku w niejasnych do tej pory okolicznościach, Skorża odszedł z klubu z Wielkopolski. Za kadencji van den Broma, 31-letni piłkarz znów nie prezentuje wysokiej formy. Amaral odnosi się z zamiarem opuszczenia drużyny. Jak informują media, jest bliski przenosin do Japońskiego, Urawa Red Diamonds. Drużynę tą trenuje dobrze kojarzący się piłkarzowi, Maciej Skorża. Rozmowy transferowe wkraczają w decydującą fazę i wiele wskazuje na to, że Portugalczyk zamieni barwy klubowe. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermark wycenia piłkarza na 600 tysięcy euro.

🇵🇹 Joao Amaral niebawem ma zostać nowym piłkarzem 🇯🇵 Urawy Red Diamonds❗ ℹ️ Marco Molla pic.twitter.com/sEsPUyfoy2 — Lech Poznań – News (@LechPoznan_News) July 31, 2023

Jak spisał się Portugalczyk w zeszłym sezonie?

Zawodnik poprzednie rozgrywki rozpoczął jako gracz pierwszego składu. Im bliżej jednak końca sezonu, Amaral coraz częściej siadał na ławce rezerwowych. Dla drużyny Kolejorza w tym okresie zanotował 37 meczów, zaliczył po 6 goli oraz asyst.