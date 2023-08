Oficjalnie: utalentowany Salisu piłkarze Monaco

Monaco dokonało bardzo dobrego transferu. Klub ściągnął do siebie Mohammeda Salisu. Piłkarz miał kosztować 15 milionów euro, co jest znakomitą promocją.

Salisu piłkarzem Monaco

Mohammed Salisu nie będzie grał z Southampton w Championship. Po spadku Świętych, zawodnik trafił do Monaco. Utalentowany 24-latek wciąż może pokazać swój potencjał. Stoper kosztował klub z Ligue 1 15 milionów euro, co jest wyjątkową okazją. Podpisał pięcioletni kontrakt. Monaco w poprzednim sezonie zajęło dopiero szóstą pozycję, przez co nie zagra w europejskich pucharach. W tej kampanii za cel stawia sobie uplasowanie się w TOP 3, co pozwoliłoby na grę w Lidze Mistrzów.

Salisu jeszcze odpali?

Mohammed Salisu z pewnością nie będzie dobrze wspominał poprzedniego sezonu. Spadł z Southampton do Championship, choć był jednym z najjaśniejszych punktów zespołu. Reprezentant Ghany z pewnością dysponuje sporym potencjałem i może być niesamowitym wzmocnienie dla Monaco. Salisu mierzy 188 cm wzrostu i jest lewonożnym stoperem, czyli mocno pożądanym przez wielu trenerów. Monaco pierwszy mecz ligowy zagra 13 sierpnia z Clermont.

Fot. asmonaco.com