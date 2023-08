Kolejny Polak w MLS, Kowalczyk zawodnikiem Houston Dynamo

Sebastian Kowalczyk został oficjalnie przedstawiony jako piłkarz Houston Dynamo. Polak trafił do MLS z Pogoni Szczecin. Portowcy mają zarobić około pół miliona euro.

Oficjalnie: Sebastian Kowalczyk piłkarzem Houston Dynamo

O możliwym transferze Sebastiana Kowalczyka do MLS mówiło się już wcześniej. Były to jednak tylko spekulacje, a teraz można już potwierdzić, że Polak na pewno zagra w Houston Dynamo. Pogoń Szczecin ma otrzymać za swojego piłkarza około 0,5 miliona euro. Zawodnik podpisał kontrakt do końca 2024 roku, z możliwością przedłużenia o dwa lata.

Obecnie Houston Dynamo zajmuje dziewiąte miejsce w Konferencji Zachodniej. Nowy klub Polaka walczy o awans do kolejnej fazy Leagues Cup. W 1/16 finału zagra z Pachuca.

Ready to #HoldItDown in orange!🤘 HDFC have signed attacking midfielder Sebastian Kowalczyk on a full transfer from Pogoń Szczecin in Polandhttps://t.co/9teWTCtW4H pic.twitter.com/tnXaNnswY7 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) August 1, 2023

Sebastian Kowalczyk kolejnym Polakiem w MLS

W MLS znajdziemy kilku Polaków, a wśród tych najlepszych są Karol Świderski i Kamil Jóźwiak. Obaj grają w Charlotte. Sebastian Kowalczyk przechodzi do MLS jako wychowanek Pogoni Szczecin. Ostatnie dwa sezony były bardzo dobre w jego wykonaniu. W kampanii 2021/2022 strzelił w Ekstraklasie 6 goli i zanotował 4 asysty, a w sezonie 2022/2023 trafił do siatki sześciokrotnie i tyle samo razy był autorem ostatniego podania. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 1,5 mln euro.

Fot. houstondynamofc.com