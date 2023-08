Betfan kurs 2.08 Legia Warszawa vs Ordabasy Legia Warszawa wygra, powyżej 2.5 gola w spotkaniu 1 Obstaw

Wielu fanów wyczekuje czwartku z utęsknieniem, ponieważ trwają zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i zostanie rozegranych aż 45 spotkań na różnych obiektach w Europie. Naszych drużyn oczywiście nie może zabraknąć i mamy nadzieję, że w komplecie będziemy w stanie awansować do kolejnej rundy. Przy Lechu Poznań i Pogoni Szczecin wydaje się to być formalnością, natomiast najtrudniejsze zadanie ma Legia Warszawa. Dlatego my zajmiemy się właśnie tym spotkaniem i spróbujemy je przeanalizować, oczywiście dokładając do tego typy bukmacherskie. Mecz zostanie rozegrany 3. sierpnia o godzinie 21:00 na Stadionie Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Czy misja zakończy się sukcesem? Zapraszam do artykułu!

Legia Warszawa vs Ordabasy – typy bukmacherskie

W Kazachstanie padł remis 2:2 i generalnie mecz przez wicemistrzów Polski do zapomnienia. Legia Warszawa bardzo słabo prezentowała się przez prawie godzinę gry, popełniali masę prostych błędów, gra był bardzo chaotyczna i przegrywaliśmy 0:2. Ostatnie pół godziny wyglądało całkiem inaczej, nasza drużyna doszła do głosu, zaczęła atakować, stwarzać więcej sytuacji i oddawać strzały na bramkę rywali. W 86. minucie Paweł Wszołek doprowadził do remisu, a w końcówce spotkania mogliśmy nawet zdobyć zwycięską bramkę, ale Kramer zmarnował doskonałą okazję. Jednak końcowa faza meczu pokazała, że Ordabasy bardzo pogubiły się w grze, opadli z sił i byli spokojnie do ogrania. A teraz Legia ma rewanż u siebie, a dodatkowym argumentem przemawiającym za „Wojskowymi” jest to, że w ten weekend odpoczywali, ponieważ ich mecz z Cracovią został przełożony i przystąpią do pojedynku na świeżości. W Kazachstanie zawsze się ciężko gra, dlatego to może po części wytłumaczyć gorszą postawę Legii. Teraz mają rewanż u siebie, Legia dobrze weszła w nowy sezon, zdobyty Superpuchar Polski i pewna wygrana 3:0 z ŁKS-em w Warszawie. Jeśli zagrają tak jak pod koniec ostatniego meczu, to moim spokojnie wygrają różnicą minimum dwóch bramek.

Ja proponuje: Legia Warszawa wygra i powyżej 2.5 gola w spotkaniu.

Legia dużo strzela, ale też zdarzają się chwilę słabości, więc Kazachom może coś wpaść. Sprawa awansu jest otwarta, a Ordabasy to bardzo niebezpieczny zespół. Jednak nasza drużyna powinna takich przeciwników obowiązkowo eliminować.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa vs Ordabasy

Mimo różnych aspektów wynik pierwszego starcia trzeba uszanować: podróż kilka tysięcy kilometrów poza kraj, a do tego okropny upał i gra przy 35 stopniach miały wpływ na postawę Legionistów. Ordabasy Szymkent odpadało aż sześć razy na siedem dwumeczów w kwalifikacjach europejskich rozgrywek, w których nie wygrywali na własnym obiekcie. Nigdy nie grali w fazie grupowej europejskich rozgrywek, a ich największym sukcesem do tej pory była 1. runda eliminacjach Ligi Europy w sezonach 2012/2013 i 2019/2020. Tak więc poza krajowym podwórkiem ta drużyna nie ma żadnego doświadczenia na arenach europejskich. Legia całkiem niedawno, bo w sezonie 2021/2022 grała w Lidze Europy w grupie C przeciwko takim zespołom jak Spartak Moskwa, Napoli czy Leicester City. Tutaj moim zdaniem nie będzie żadnej gry na remis, bo to oznaczałoby dogrywkę, każda ze stron będzie chciała rozstrzygnąć sytuację na swoją korzyść. Głównym sędzią spotkania będzie doświadczony Szkot Kevin Clancy.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa vs Ordabasy

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów wyraźnym faworytem jest Legia Warszawa.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana Ordabasy Betfan 1.38 4.55 7.80 Betcris 1.38 4.20 7.50 Betclic 1.40 4.72 8.10

Gdzie obstawiać Legia Warszawa vs Ordabasy

Mecz Legii Warszawa przeciwko Ordabasy Szymkent możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa vs Ordabasy

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 21:00.

Fot. PressFocus