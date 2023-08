Gvardiol zostanie najdroższym obrońcą w historii!

Manchester City planuje wzmocnienie w linii obrony. Mistrz Anglii wreszcie znalazł idealnego kandydata. Jak informują media, nowym stoperem w drużynie Obywateli zostanie – Jasko Gvardiol, czyniąc go najdroższym obrońcą w historii futbolu.

W zeszłym sezonie do drużyny Manchesteru City trafił Manuel Akanji z Borussii Dortmund za 17,50 milionów euro. Piłkarz, przez większość ostatnich rozgrywek tworzył zaskakujący duet w linii obrony z Nathanem Ake. Współpraca stoperów obroniła się i zawodnicy pomogli drużynie Pepa Guardioli zgarnąć potrójną koronę. Piłkarze byli pewnym punktem zespołu. Obywatele jednak na tym nie poprzestają i chcą jeszcze bardziej wzmocnić swój blok defensywny. Po spekulacjach ciągnących się od początku letniego okienka transferowego, Manchester City wreszcie dopina transfer idealnego kandydata.

Jak informują media, City osiągnęło porozumienie z RB Lipskiem w sprawie Gvardiola. Chorwat trafi na Etihad Stadium za 90 milionów euro, czyniąc piłkarza najdroższym obrońcą w historii futbolu. Dotychczasowy rekord należał do Harrego Maguirea, który latem 2019 roku trafił do Manchesteru United za 87 milionów euro. Jasko Gvardiol wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 75 milionów euro. Wpływ na tak wysoką kwotę transferu ma, również wiek piłkarza. Chorwacki obrońca ma 21 lat.

Manchester City and Leipzig are ironing out final details of agreement for Joško Gvardiol deal — to be signed by end of the week 🚨🔵🇭🇷 #MCFC

Player to have medical on Friday, if all goes to plan.

Deal in place for €90m fee, Gvardiol set to become the most expensive CB ever. pic.twitter.com/DWO1s0QLD7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023