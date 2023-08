Goncalo Ramos zostanie piłkarzem PSG

Bliski odejścia z Paris Saint-Germain jest Kylian Mbappe. To oznacza, że mistrz Francji poszukuje następcy napastnika. Jak informuje Fabrizio Romano, bliski dołączenie do ekipy PSG jest zawodnik Befiki – Goncalo Ramos.

Paris Saint-Germain jest bardzo aktywne podczas aktualnego okienka transferowego. Do ekipy z Princes Park dołączyli już między innymi Lucas Hernandez, Manuel Ugarte i Milan Skriniar. PSG w bardzo osłabiło się za to w linii ataku. Zespół opuściło dwóch Argentyńczyków – Mauro Icardki oraz Leo Messi. Dodając fakt, że niepewna jest przyszłość Neymara, a Kylian Mbappe jest na wylocie z klubu, PSG jest zmuszone dokonać wzmocnienia w sektorze ataku. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, bliski przejścia do Paris Saint-Germain jest Goncalo Ramos.

22-latek już rok temu był wysoko na liście celów dyrektora sportowego paryżan, Luisa Camposa. Według ustaleń kwota transferu ma wynieść 80 milionów euro, wraz z zawartymi w umowie dodatkami. Inwestycja w młodego reprezentanta Portugalii jest bez wątpienia rozsądnym posunięciem klubu z Ligue 1. Wraz z Goncalo Ramosem do drużyny aktualnego mistrza Francji dołączy Ousmane Dembele z Barcelony. Obydwaj zawodnicy powinni zostać piłkarzami PSG do końca tygodnia.

Paris Saint-Germain are closing in on Gonçalo Ramos deal! Agreement very close, final details being sorted — it could completed this week 🚨🔴🔵

€80m package fee to Benfica, add-ons included.

Ramos agreed contract until June 2028.

Here we go expected very soon. pic.twitter.com/3Ubtafy9Tc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023