Mecze w La Liga będą trwać dłużej

Od nadciągającego sezonu 2023/24 w La Liga szykuje się rewolucja. Jak informuję TVP Sport mecze w lidze hiszpańskiej będą trwać dłużej, ponieważ sędziowie będą doliczać każdą przerwę w grze.

Nowe przepisy La Liga

W piłce nożnej coraz częściej w życie wchodzą nowe ustawy. W ostatnich latach najgłośniej zrobiło się o systemie VAR oraz Goal-line technology. Padały, również pomysły na temat czasu gry. UEFA planowała zmniejszyć podstawowy czas gry do 60 minut. Władzie La Liga wychodzą na przekór tego wymysłu i postanowiły wydłużyć czas spotkań na hiszpańskich boiskach. Od nowego sezonu w La Liga sędziowie mają uwzględniać każdą przerwę w grze i doliczać ją do regulaminowego czasu gry, tak jak miało to miejsce na Mistrzostwach Świata w Katarze. Według najnowszych wytycznych sędziowie mają doliczać: minutę na każdą bramkę, trzydzieści sekund za każdą zmianę dokonaną w meczu oraz czas za przedłużanie gry przez piłkarzy. Oznacza to, że mecze potrwają dłużej nawet 10 min, tak jak miało to miejsce na wcześniej wspomnianym mundialu.

𝗥𝗲𝘄𝗼𝗹𝘂𝗰𝗷𝗮 𝘄 𝗹𝗶𝗱𝘇𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘇𝗽𝗮𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷❗🇪🇸 Sędziowie będą doliczać więcej dodatkowego czasu gry, tak jak wglądało to podczas mundialu w Katarze 🏆🇶🇦 Nowe przepisy: – minuta za każdą bramkę ⚽️ – trzydzieści sekund za każdą zmianę 🔁 – drobiazgowe… pic.twitter.com/h00OaMS3gr — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 3, 2023

Kiedy rozpocznie się sezon La Liga

Nowy sezon ligi hiszpańskiej rozpocznie się 11 sierpnia o godzinie 19.30. W spotkaniu zmierzą się Almeria z Lallecano.