Wisła Płock vs Lechia Gdańsk – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.14 Wisła Płock vs Lechia Gdańsk Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 gola w meczu TAK Obstaw

W piątek 21 lipca oficjalnie wystartował nowy sezon Fortuna 1. ligi, kolejne rozdanie, a także walka o najwyższe cele. Kilka drużyn ma coś do udowodnienia i będą przez 34. kolejki odbudowywać swoją reputację i próbować wrócić na właściwe tory. Na nudę narzekać nie możemy, ponieważ widząc w tytule nazwy drużyn każdy z automatu myśli: „Ekstraklasa”, ale nie tym razem. Rzeczywistość jest taka, że Wisła Płock zagra z Lechią Gdańsk w 3. kolejce 1. ligi. Mecz zostanie rozegrany w piątek 4 sierpnia o godzinie 20:00 na pięknym obiekcie Orlen Stadion w Płocku. Mam bardzo fajną propozycję bukmacherską na ten pojedynek, zapraszam do zapoznania się z artykułem!



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Wisła Płock vs Lechia Gdańsk – typy bukmacherskie

Rozczarowanie jest ogromne, bo zarówno w Gdańsku jak i Płocku stoją piękne stadiony piłkarskie, a tu trzeba grać na poziomie 1. ligi. Tak jak w zeszłym sezonie gra w defensywie wyglądała fatalnie w jednym i drugim zespole, tak teraz na starcie nowego sezonu, tylko klasę niżej jest podobnie. Wisła straciła dwie bramki i nie zachowała czystego konta w żadnym meczu, a Lechia jest jeszcze lepsza, bo dała sobie wbić już trzy gole. Goście po pierwszym meczu, gdzie wygrali w Głogowie 4:2 wydawało się, że będą seryjnie wygrywać i przewodzić w tabeli, ale przyszedł mecz domowy z beniaminkiem Motorem Lublin i przegrali niespodziewanie 0:1. „Nafciarze” natomiast zaczęli od dwóch bramkowych remisów, więc na premierowe zwycięstwo jeszcze muszą poczekać. Przy takich problemach w obronie i mocno podrażnionej ambicji sportowej, postanowiłem w tym spotkaniu skorzystać z opcji: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 gola w meczu. Obu stronom będzie zależało na zgarnięciu trzech punktów.

Zapowiedź meczu Wisła Płock vs Lechia Gdańsk

Bez rewolucji kadrowych nie mogło się obejść. Trochę więcej zamieszania było w zespole Lechii, ponieważ długo trwała zmiana właściciela , ale systematycznie są przeprowadzane nowe transfery. W tym tygodniu do klubu dołączyli: Dawid Bugaj i Iwan Żelizko. Wcześniej też przyszło dwóch nowych zawodników. Teraz sztab szkoleniowy musi wszystko poukładać, aby jak najbardziej efektywnie skorzystać z tych wzmocnień kadry meczowej. Drużyna z Pomorza będzie chciała się zrehabilitować za porażkę u siebie z Motorem. Wisła Płock będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Dawida Kocyły. W szeregach Lechii Gdańsk wyłączeni z gry są natomiast: Bartosz Brylowski, Filip Koperski, czy Dawid Stec. Ogólnie kadra Wisły Płock mocno ucierpiała i odeszło kilku ważnych zawodników jak na przykład Rafał Wolski do Radomiaka. To będzie bardzo prestiżowy pojedynek. Sędzią głównym tego spotkania będzie Leszek Lewandowski.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Kursy bukmacherskie Wisła Płock vs Lechia Gdańsk

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów faworytem w tym meczu jest Wisła Płock.



Bukmacher Wygrana Wisły Remis Wygrana Lechii Betfan 1.86 3.80 4.00 Betcris 1.82 3.70 4.05 Betclic 1.86 3.80 4.00

Gdzie obstawiać Wisła Płock vs Lechia Gdańsk

Mecz Wisły Płock przeciwko Lechii Gdańsk możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Wisła Płock vs Lechia Gdańsk

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Polsacie Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:30.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Polsat Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus