Pogoń Szczecin z szansą na rozstawienie w IV rundzie

Pogoń Szczecin po emocjonującym dwumeczu z Linfield awansowała do III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Portowcy zmierzą się w niej z dużo bardziej wymagającym rywalem – Gent. Jeżeli uda im się wygrać, to będą rozstawieni w losowaniu IV rundy.

Pogoń będzie rozstawiona w IV rundzie! Warunek? Trzeba wygrać

Pogoń Szczecin trafiła w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji na potwornie trudnego rywala. Zmierzy się z Gent. Zespół jest wysoko notowany, dlatego jeżeli Portowcom uda się wygrać, to „przejmą” rozstawienie belgijskiej drużyny. Co to oznacza w teorii? Trafienie w IV, czyli kluczowej rundzie, na łatwiejszego przeciwnika. W praktyce może jednak trafić na przykład na Osasunę.

Rozstawienie IV rundy eliminacji LKE ścieżki niemistrzowskiej: pic.twitter.com/TyFceMxZPY — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) August 3, 2023

Na kogo na pewno nie trafi Pogoń?

Zdecydowanie lepiej jest być rozstawionym, ponieważ potencjalnie groźnych rywali jest dużo mniej. Pogoń w przypadku pokonania Gent na pewno nie trafi na Fiorentinę, Aston Villę, Eintracht czy Lille, czyli kluby, które poradziłyby sobie nawet i w Lidze Mistrzów.