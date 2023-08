Micky van de Ven zostanie piłkarzem Tottenhamu

Tottenham wzmacnia się przed startem nowego sezonu. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, nowym piłkarzem drużyny Kogutów zostanie, 22-letni obrońca – Micky van de Ven.

Wokół Tottenhamu w obecnym okienku transferowym jest głośno z powodu możliwego odejścia największej gwiazdy klubu, Harrego Kanea. Koguty w ostatniej kampanii Premier League zajęły dopiero 8. miejsce. Można, więc mówić o wielkim rozczarowaniu. Przed startem nowych rozgrywek Tottenham dokonał już ciekawych transferów. Wzmocnienia zespołu prezentują się bardzo solidnie.

Do Klubu dołączyli między innymi Pedro Porro oraz Dejan Kulusevski tak więc piłkarze, którzy wcześniej byli wypożyczeni do Tottenhamu. Oprócz wspomnianych zawodników do zespołu przyszedł, również James Maddison. Anglik w drużynie Leicester grał pierwsze skrzypce. Po spadku Lisów do niższej klasy rozgrywkowej, Koguty wykorzystały sytuację i zakontraktowały pomocnika. 26-latek w nowym klubie może rozwinąć skrzydła. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, do grona wspomnianych wcześniej piłkarzy dołączy Micky van de Ven. 22-letni Holender trafi do Premier League z Wolfsburga. Koszt transferu razem z zawartymi w nim dodatkami wyniesie 50 milionów euro. Piłkarz podpisze 5-letnią umowę. Micky van de Ven wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 30 milionów euro.



Micky van de Ven to Tottenham, here we go! Verbal agreement in place for €50m package add-ons included, Dutch CB to travel in the next 24h for medical ⚪️🇳🇱

Contract agreed until 2028, deal done with José Fortes Rodriguez from Raiola.

Wolfsburg set to prepare documents soon. pic.twitter.com/ZE9KyixlzT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023