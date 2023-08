Betfan kurs 1.85 Manchester City vs Arsenal Obie drużyny strzelą gola, powyżej 2.5 gola w meczu TAK Obstaw

Tarcza Wspólnoty to trofeum, które po pierwsze inauguruje nowy sezon piłkarski w Anglii, a po drugie rywalizuje o nie zdobywca FA Cup i aktualny mistrz Premier League. W minionym sezonie po oba trofea sięgnął Manchester City, więc w 2023 roku przeciwnikiem Obywateli w starciu o Community Shield będzie wicemistrz – Arsenal. Nie ma się co oszukiwać są to dwa najlepsze kluby na Wyspach i ta nadchodząca kampania również będzie należała do nich. To piłkarskie święto zostanie rozegrane w najbliższą niedzielę 6 sierpnia o godzinie 17:00 na Wembley w Londynie. Nie możecie tego meczu przegapić, ale także mojej analizy, zapraszam do lektury!

Manchester City vs Arsenal – typy bukmacherskie

Jak to określa wielu ekspertów na całym świecie jest to starcie wagi ciężkiej i tutaj nie można pozwolić sobie na rozluźnienie, ponieważ stawką jest Tarcza Wspólnoty, ale także przewaga psychologiczna przed nowym sezonem. „The Citizens” mają za sobą najlepszy sezon w historii klubu. Zdobyli potrójną koronę, dokładając do mistrzostwa Premier League i Pucharu Anglii upragniony triumf w Lidze Mistrzów. W samej lidze strzelili aż 96 bramek, a ogromna w tym zasługa oczywiście Norweskiego snajpera Erlinga Haalanda. W tym sezonie będą chcieli dorównać sukcesom z poprzedniej kampanii, ale będzie bardzo trudno. Arsenal po straconych kilkunastu latach zatrudnił Mikela Artetę i to był początek ich progresu, bo przez ostatni rok „Kanonierzy” mocno się rozwinęli i spokojnie mogą konkurować z City o najwyższe cele. Ostatnie starcia bezpośrednie to gwarant emocji: w ligowych starciach górą był Manchester City wygrywając 3:1 oraz 4:1. Ostatnia wygrana ekipy z Londynu miała miejsce w kampanii 2019/2020, ale teraz to jest całkiem inna drużyna, dojrzalsza i o większej sile ofensywnej. Ja przewiduje tutaj otwartą grę z obu stron i proponuje: obie drużyny strzelą gola, powyżej 2.5 gola w meczu.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Arsenal

W ramach przygotowań do nowego sezonu tradycyjnie już kluby udały się na zagraniczne tournee. Manchester City tym razem przygotowywał się w Japonii i Korei Południowej. Rozegrali tam trzy mecze kontrolne: wygrali 5:3 z Yokohamą, 2:1 z Bayernem Monachium i przegrali 1:2 z Atletico Madryt, czyli jak widać emocji nie brakowało, dużo strzelali, ale także tracili. Pep Guardiola do klubu ściągnął Mateo Kovacicia z Chelsea, aby wzmocnić środek pola. Dopinany jest transfer Josko Gvardiola, obrońcy reprezentacji Chorwacji, który ma być filarem obrony City.

Arsenal natomiast zaliczył przygotowania w Stanach Zjednoczonych i także rozegrali trzy mecze towarzyskie: najpierw pokonali „Gwiazdy MLS” aż 5:0, potem ulegli 0:2 Manchesterowi United i na zakończenie obozu wygrali z FC Barceloną po szalonym meczu 5:3. W środę na własnym obiekcie po rzutach karnych pokonali 2:1 AS Monaco w ramach Emirates Cup. W niedzielę zabraknie Gabriela Jesusa, który leczy kontuzję, a pod znakiem zapytania stoi występ nowego gracza Arsenalu – Declana Rice’a, który w ostatnim meczu opuszczał boisko kuśtykając. Co do nowych nabytków, oprócz wspomnianego Rice’a do klubu dołączył Kai Havertz z Chelsea i Jurrien Timber z Ajaxu Amsterdam.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Arsenal

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów faworytem w tym meczu jest Manchester City.



Bukmacher Wygrana City Remis Wygrana Arsenalu Betfan 1.76 4.05 4.25 Betcris 1.80 4.10 4.20 Betclic 1.75 4.00 4.20

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester City vs Arsenal

Transmisję z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Eleven Sports 1 i platformie Viaplay. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 17:00.

Fot. PressFocus