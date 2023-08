Kudus zagra w Premier league

Brighton szuka wzmocnień. Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, Mohammed Kudus dołączy do drużyny z Premier League.

Brighton w ostatnim sezonie zajęło zaskakująco wysokie miejsce. Mewy w Premier League zakończyły zmagania na 6. miejscu. Pozycja ta gwarantuje fazę grupową w Lidze Europy w nadchodzącym sez0nie. Brighton liczy na dobry wynik w europejskich pucharach. Jak do tej pory drużynę Mew wzmocniły takie nazwiska jak: Joao Pedro, Bart Verbruggen oraz Igor. Po transferze gwiazdy zespołu – MacAllistera do Liverpoolu za 42 milionów euro, drużyna z Premier League szuka zastępstwa swojego pomocnika. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, do drużyny Mew dołączy Mohammed Kudus. Piłkarz Ajaxu Amsterdam może grać na pozycji ofensywnego pomocnika oraz środkowego napastnika. Kwota transferu ma wynieść 40 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 65 milionów euro.

Brighton and Ajax have an agreement in place for Mohammed Kudus. The deal between clubs is advanced since July… always been waiting for the player. 🚨🔵🇬🇭 #BHAFC

Fee around €40m, as @David_Ornstein reported.

It depends on the player now, waiting to agree on personal terms. pic.twitter.com/utFfIBs5ih

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023