Ranking ligowy i klubowy UEFA. Które miejsce zajmuje Polska?

Trwające eliminacje europejskich pucharów są dla polskich zespołów udane. Ma to także znaczenie przy rankingach UEFA. Ranking ligowy odzwierciedla poziom ligi. Im wyższa pozycja w rankingu, tym więcej klubów wystąpi w eliminacjach albo od razu w fazie grupowej. Ranking klubowy ma za to znaczenie podczas losowań, im wyższa pozycja, tym większa szansa na trafienie na słabszego rywala.

Ligowy ranking UEFA – zasady i pozycja Polski

Zasady

Ligowy ranking UEFA służy określeniu poziomu danej ligi. Im wyższa pozycja, tym więcej reprezentantów wystąpi w Europie. Na przykład z Premier League cztery drużyny grają w Lidze Mistrzów, dwie w Lidze Europy i jedna w Lidze Konferencji. Za to kluby z Walii (51. miejsce w rankingu), mają tylko jednego reprezentanta w Lidze Mistrzów i dwóch w Lidze Konferencji. Ponadto kluby z ligi angielskiej nie muszą grać w eliminacjach, gdyż mają zapewniony udział w fazie grupowej, poza klubem który rywalizuje o Ligę Konferencji.

Do rankingu ligowego UEFA bierze się pod uwagę pięć ostatnich sezonów, a liczba punktów dzielona jest przez ilość drużyn, biorących udział w europejskich pucharach. Za zwycięstwo w fazie grupowej lub pucharowej klub otrzymuje 2 punkty, a za remis 1 punkt. W eliminacjach punktacja jest podzielona przez 2, tj. 1 punkt za zwycięstwo i 0,5 za remis. Przyznawane są także punkty bonusowe, które otrzymuje się także w przypadku rankingu klubowego.

Awans do fazy grupowej LM – 4 pkt

Wygranie grupy LE – 4 pkt

Zajęcie 2 miejsca w grupie LE – 2 pkt

Wygranie grupy ECL – 2 pkt

Zajęcie 2 miejsca w grupie LKE – 1 pkt

Awans do 1/8 LM – 5 pkt

Awans do 1/8 LE – 1 pkt

Awans do 1/4 LM – 1 pkt

Awans do 1/4 LE – 1 pkt

Awans do 1/2 LM – 1 pkt

Awans do 1/2 LE – 1 pkt

Awans do 1/2 ECL – 1 pkt

Awans do Finału LM – 1 pkt

Awans do Finału LE – 1 pkt

Awans do Finału ECL – 1 pkt

Które miejsce zajmuje Polska?

Po udanej II rundzie eliminacji europejskich pucharów, Polska zajmuje 22. miejsce. Wyprzedziła zatem Szwecję. W bliskim zasięgu są też Grecja i Chorwacja. Dopiero awans na 15. lokatę zmieniłby jednak skład drużyn Ekstraklasy w europejskich pucharach. Obecnie mistrz kraju gra w Lidze Mistrzów, a trzy drużyny są uprawnione do gry w Lidze Konferencji. Po awansie na wspominane miejsce moglibyśmy wystawić dwie drużyny w Champions League, jedną w LE i dwie w LKE.

Biorąc pod uwagę tylko sezon 2022/2023, Polska zajmowałaby 10. miejsce w rankingu ligowym UEFA.

Ranking klubowy UEFA – zasady i pozycje polskich klubów

Zasady

Ranking klubowy służy temu, aby rozstawić drużyny w losowaniach, a także podzielić je na koszyki. Im wyższe miejsce, tym większa szansa na trafienie łatwiejszego rywala w kolejnej rundzie eliminacji. Ranking ligowy także ma znaczenie w przypadku rankingu klubowego. Ranking klubowy jest bowiem sumą 20% współczynnika federacji danej drużyny i liczby punktów rankingowych uzyskanych przez zespół w ostatnich 5 sezonach rozgrywek międzynarodowych UEFA.

Punkty do rankingu klubowego zespół zbiera od fazy grupowej i fazy pucharowej. Jeżeli chodzi o eliminacje, to klub otrzymuje punkty za to w której rundzie eliminacji odpadł. Po wprowadzeniu Ligi Konferencji punkty liczą się dopiero po odpadnięciu właśnie z LKE. W przypadku niepowodzenia w eliminacjach do LM czy LE, kluby wciąż mają szansę na grę w LKE.

1 runda – 1 pkt do rankingu klubowego

2 runda – 1,5 pkt do rankingu klubowego

3 runda – 2 pkt do rankingu klubowego

4 runda – 2,5 pkt do rankingu klubowego

Faza grupowa LE/LKE – 3,0/2,5 pkt do rankingu klubowego

Pozycje drużyn z Ekstraklasy w rankingu klubowym

75 – Lech Poznań

138 – Legia Warszawa

231 – Raków Częstochowa

273 – Pogoń Szczecin

274 – Lechia Gdańsk

275 – Śląsk Wrocław

276 – Piast Gliwice

277 – Cracovia