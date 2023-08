Piotr Zieliński trafi do Arabii Saudyjskiej?

Arabia Saudyjska w obecnym okienku transferowym to bardzo popularny kierunek. Tym razem do Saudi Pro League może trafić piłkarz reprezentacji Polski, a mianowicie Piotr Zieliński.

Podczas tego lata do ligi saudyjskiej trafiło wielu znanych w europie zawodników. Saudi Pro League wzmocnili tacy piłkarze jak: Sadio Mane, Riyad Mahrez, Karim Benzema oraz Kante. W lidze saudyjskiej mamy już swojego reprezentanta. Ostatni sezon na wypożyczeniu w Al Shabab spędził Grzegorz Krychowiak. W obecnym oknie transferowym 33-latek przeniósł się na stałe do Abha. Już niedługo w lidze saudyjskiej możemy mieć kolejnego przedstawiciela naszego kraju. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Al Ahli jest mocno zainteresowane sprowadzeniem Piotra Zielińskiego.

Klub z Saudi Pro League złożył Napoli oficjalną ofertę za ich pomocnika. Zaoferowana kwota przez saudyjski klub nie jest znana. Portal Transfermarkt wycenia Piotra Zielińskiego na 35 milionów euro. Zespół z Serie A może rozważyć ofertę, ponieważ 29-latek ma jeszcze rok ważny kontrakt i jest to ostatnia okazja do zarobienia większych pieniędzy na piłkarzu. Al Ahli jest jednym z pretendentów do triumfu w lidze w nadchodzącym sezonie. Tego lata klub wzmocnił się zawodnikami takimi jak: Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin i Edouard Mendy.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 🟢🇸🇦

Al Ahli want to agree on fee for Zielinski soon or they will move on next target — Llorente in list, but no formal bid. pic.twitter.com/vrGItlQB92

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023