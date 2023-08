W poniedziałek polskie kluby będą już wiedziały, z kim zmierzą się w ramach IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Jedyną drużyną, która jest rozstawiona jest Pogoń Szczecin. Na kogo trafili Raków Częstochowa, Lech Poznań, Legia Warszawa i Portowcy?

Polskie kluby w większości faworytami w III rundzie

Polskie kluby jeszcze przed rozpoczęciem spotkań III rundy, poznają już przyszłych rywali. Najpierw muszą jednak wyeliminować swoich dotychczasowych przeciwników. Raków Częstochowa zagra z Arisem Limassol, Lech Poznań ze Spartakiem Trnawa, Legia Warsawa z Austrią Wiedeń, a Pogoń Szczecin z Gent. Kluby z Ekstraklasy są w większości faworytami tych pojedynków. Wyjątek stanowi Pogoń, która trafiła na piekielnie trudnego rywala.

Raków Częstochowa – z kim zagra w IV rundzie eliminacji?

Raków Częstochowa wciąż ma przed sobą dwie ścieżki! Jeżeli wyeliminuje Aris Limassol to zagra ze zwycięzcą pary Kopenhaga – Sparta Praga! Przyszły przeciwnik Rakowa w przypadku awansu do IV rundy będzie wymagający, ale na tym etapie rozgrywek trudno było trafić na słaby zespół. Kopenhaga wyceniana jest na niecałe 60 milionów euro, za to Sparta Praga na 44 miliony euro. Potencjalny pierwszy mecz z Duńczykami albo Czechami, mistrzowie Polski zagrają przed własną publicznością. W przypadku porażki zagra w eliminacjach Ligi Europy. Rywalem Rakowa Częstochowa w LE będzie przegrany z pary Slovan Bratysława (Słowacja) – Maccabi Haifa (Izrael).

Legia Warszawa – z kim zagra w IV rundzie eliminacji?

Legia Warszawa po pokonaniu Austrii Wiedeń zmierzy się ze zwycięzcą pary Omonia Nikozja (Cypr)/FC Midtjylland (Dania)!

Lech Poznań – z kim zagra w IV rundzie eliminacji?

Jeżeli Lech Poznań wygra dwumecz ze Spartkiem Trnava to o udział w fazie grupowej Ligi Konferencji zagra z przegranym z duetu Slavia Praga (Czechy)/SK Dnipro-1 (Ukraina).

Pogoń Szczecin – z kim zagra w IV rundzie eliminacji?

Pogoń Szczecin w III rundzie ma bardzo trudnego przeciwnika – Gent. Jeżeli jednak uda mu się wyeliminować Belgów, to zmierzy się ze zwycięzcą pary Dila Gori (Gruzja)/APOEL Nikozja (Cypr).

Fot. Pressfocus