Raków Częstochowa vs Aris – typy bukmacherskie i obstawianie

Za nami ligowy weekend, gdzie bez niespodzianek się nie obeszło, a od wtorku do czwartku będą towarzyszyły nam eliminacje III rundy w Lidze Mistrzów, a także w Lidze Konferencji Europy. Jednego możemy być już pewni: będziemy mieć polską drużynę na jesień w fazie grupowej europejskich pucharów, tylko jeszcze nie wiemy w których rozgrywkach. Mowa oczywiście o mistrzu Polski – Rakowie Częstochowa, którego celem priorytetowym jest awans do IV rundy el. Ligi Mistrzów. Teoretycznie zadanie wydaje się łatwiejsze niż w poprzedniej rundzie, ponieważ ich rywalem będzie cypryjski Aris Limassol. Czy nasz zespół nie zawiedzie i we wtorek 8 sierpnia wykona pierwszy krok? Przekonamy się o godzinie 20:00, a ja zapraszam do artykułu!

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Raków Częstochowa vs Aris Limassol – typy bukmacherskie

W drugiej rundzie los nie był dla nas łaskawy, ponieważ wylosowaliśmy azerski Karabach Agdam z którym polskie zespoły miały bardzo niekorzystny bilans, ale wszystko zmieniło się za sprawą Rakowa, który ich wyeliminował. Teraz już bardziej nam się poszczęściło i teoretycznie wylosowaliśmy łatwiejszego rywala, a ogromnym handicapem dla nas jest to, że mamy pierwszy mecz u siebie, który musimy obowiązkowo wygrać, aby w spokojnie przystąpić do rewanżu. Od Superpucharu Polski „Medaliki” są niepokonane i to bardzo cieszy, a swoją uwagę głównie skupiają na eliminacjach LM. Raków strzela bramki i to jest najważniejsze, bo po doznaniu kontuzji przez Iviego Lopeza martwiono się o ofensywę. Aris Limassol w dwumeczu rozprawił się z BATE Borysów aż 11:5, jednak patrząc obiektywnie białoruski zespół znacznie obniżył swoje loty i już nawet w lidze jest dopiero na 5. pozycji. A druga kwestia jest taka, że Cypryjczycy dali sobie wbić aż pięć goli, co pokazuje doskonale ich słaby punkt. Nie widzę tutaj innego scenariusza niż wygrana zespołu z Częstochowy, muszą tylko wyciągnąć wnioski z potyczki z Karabachem i zagrać swoje. Zwycięstwo Rakowa i powyżej 1.5 gola w meczu.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa vs Aris Limassol

W mistrzu Polski doszło do małych zmian: z listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek zniknęli Kacper Bieszczad oraz Mateusz Wdowiak. Na ich miejsca wskoczyli Antonis Tsiftsis i Dawid Drachal. Podobno Wdowiak dogadany jest z Zagłębiem Lubin i w najbliższych dniach ma zostać ogłoszony jego transfer, a wykreślenie go z listy pucharowej jest tego dowodem. Ale w Częstochowie mogą być spokojni, bo dokonali oni kilku ciekawych transferów, które mają pomóc w walce o Ligę Mistrzów. Do klubu dołączyli Łukasz Zwoliński, Stratos Svarnas, Sonny Kittel oraz John Yeboah, więc tak naprawdę konkretni zawodnicy.

Jeśli chodzi o gości z Cypru to sięgnęli oni sensacyjnie po swoje pierwsze mistrzostwo i batalia o Chamions League jest dla nich nowością. Warto wspomnieć, że zawodnikami tego klubu są dwaj Polacy: Karol Struski oraz Mariusz Stępiński. Nowy właściciel klubu zainwestował sporo pieniędzy i teraz wszystko procentuje. Obie drużyny jeszcze nie grały w fazie grupowej europejskich rozgrywek, czas to zmienić na korzyść polskiego zespołu.

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa vs Aris Limassol

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów faworytem w tym meczu jest mistrz Polski – Raków Częstochowa.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Arisu Betfan 1.67 3.90 5.10 Betcris 1.67 3.88 5.10 Betclic 1.66 3.85 5.00

Gdzie obstawiać Raków Częstochowa vs Aris Limassol

Spotkanie Rakowa Częstochowa przeciwko Arisowi Limassol oraz inne mecze eliminacyjne możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Raków Częstochowa vs Aris Limassol

Transmisja z tego spotkania odbędzie się na otwartym kanale TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 20:00.

Fot. PressFocus