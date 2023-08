Szymon Marciniak sędzią w Arabii Saudyjskiej?

Arabia Saudyjska jest bardzo aktywna w letnim okienku transferowym. Po sprowadzeniu wielu kluczowych zawodników europejskich klubów, Saudyjczycy liczą, że w ich sidła wpadnie Szymon Marciniak.

Marciniak zaakceptuje ofertę z Arabii Saudyjskiej?

Szymon Marciniak ma za sobą znakomity sezon. Świetna postawa polskiego sędziego poskutkowała tym, że arbiter dostał szansę sędziowania finału Mistrzostw Świata w Katarze 2022 oraz finał ostatniego sezonu Ligi Mistrzów. Marciniak został zauważony przez przedstawicieli Saudi Pro league. Saudyjczycy kupują najlepszych piłkarzy z europy a terach chcą polskiego sędziego. Jak informuje Mateusz Borek. Marciniak dostał już propozycję od tamtejszych władz ligi. ,,Jedzie teraz posędziować w Arabii Saudyjskiej i jest koncepcja, żeby zamieszkał tam przez dwa lata i prowadził mecze aż do mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych. Ma poważną propozycję od tamtejszej federacji” – powiedział Mateusz Borek, na antenie Kanału Sportowego na Youtube. Jeżeli arbiter zdecyduje się przyjąć ofertę Saudyjczyków będzie miał za zadanie wznieść na wyższy poziom, sędziowanie w Saudi Pro League, tak jak miało to miejsce w przypadku Marka Clattenburga. Anglik swego czasu uznawany był za jednego z najlepszych sędziów. Clattenburg w 2017 roku trafił do ligi saudyjskiej, a w 2019 roku przeniósł się do ligi chińskiej.

🚨 Szymon Marciniak kolejnym transferem 🇸🇦 ⁉️ Borek: 🗣️ Jedzie teraz posędziować w Arabii Saudyjskiej i jest koncepcja, żeby zamieszkał tam przez dwa lata i prowadził mecze aż do mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych. Ma poważną propozycję od tamtejszej federacji. pic.twitter.com/bqncuMpAVz — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 7, 2023

Szymon Marciniak najlepszym arbitrem na świecie

Szymon Marciniak swój pierwszy mecz w Ekstraklasie poprowadził 18 kwietnia 2009 roku w meczu 24. kolejki GKS Bełchatów – Odra Wodzisław Śląski (3-0). W ostatnim czasie sędzia przeżywa najlepsze chwile w swojej karierze. Poprowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze 2022 oraz finał Ligi Mistrzów w sezonie 2022/2023. Został wybrany najlepszym arbitrem 2022 roku na świecie według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu.