Joao Felix może trafić do Arabii Saudyjskiej

Kluby z Arabii Saudyjskiej się nie zatrzymują. Jak informuje Fabrizio Romano, kolejnym piłkarzem przymierzanym do Saudi Pro League jest Joao Felix.

Joao Felix jest graczem Atletico od lata 2019 roku. Do klubu La Liga przeniósł się z Benfiki za 127,20 milionów euro. Przygoda 23-latka w Hiszpanii nie wygląda tak jak wszyscy by tego oczekiwali. Piłkarz nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W ostatnim sezonie został wypożyczony do Chelsea. W Premier League, również nie zaimponował wysoką formą. Portugalczyk, jakby tego było mało, ma nie najlepsze relacje z trenerem Atletico – Diego Simeone.

Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, nic dziwnego, że Joao Felix nosi się z zamiarem odejścia z zespołu z La Liga. Władze klubu są jak najbardziej chętne na sprzedaż piłkarza. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Al Hilal przyszło z ofertą za młodego Portugalczyka. Sam agent zawodnika Jorge Jesus, namawia piłkarza na przenosiny do Saudi Pro League. Napastnik jeszcze nie określił czy dołączy do Al Hilal, ponieważ w pierwszej kolejności czeka na ofertę z europejskiego klubu grającego w Lidze Mistrzów. W ostatnim czasie media informowały, że piłkarzem interesuje się Barcelona. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermarkt wycenia Felixa na 50 milionów euro.

Al Hilal manager Jorge Jesus, involved in Joao Félix deal as he's calling the player to bring him to Saudi as soon as possible 🔵🇸🇦🇵🇹

New approaches will take place this week as Félix will wait for Barça/Europe but Al Hilal is an option as he will 100% leave Atléti this summer. pic.twitter.com/7yUEa81nRZ

