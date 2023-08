Gdzie i o której obejrzeć mecz Raków Częstochowa – Aris?

We wtorek Raków Częstochowa zmierzy się z Aris w meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Medaliki są faworytem tego dwumeczu. Mistrz Polski w przypadku wyeliminowania mistrza Cypru, zagra co najmniej w fazie grupowej Ligi Europy. Gdzie obejrzeć i o której zacznie się mecz Rakowa Częstochowa z Aris?

Gdzie obejrzeć mecz Raków Częstochowa – Aris. Transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Aris będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Wspomniana stacja telewizyjna poprowadzi transmisje wszystkich domowych spotkań polskich klubów w europejskich pucharach.

O której Raków Częstochowa zagra z Arisem?

Mecz III rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Rakowem Częstochowa a Aris Limassol odbędzie się we wtorek 8 sierpnia o 20:00. Spotkanie zostanie rozegrane na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Częstochowie. Raków jest faworytem do zwycięstwa, przynajmniej w pierwszym spotkaniu. Mistrz Polski z pewnością będzie chciał wywalczyć sobie jak najlepszą zaliczkę. Według portalu Transfermarkt, Raków Częstochowa warty jest niecałe 40 mln euro, za to Aris Limassol tylko 17,18 mln euro. Kurs na zwycięstwo mistrza Polski w meczu z mistrzem Cypru wynosi 1.72.

Najlepsze typy i kursy na mecz Raków Częstochowa – Aris

