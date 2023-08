Oficjalnie: Michał Karbownik piłkarzem Herthy Berlin

Potwierdziły się medialne doniesienia. Michał Karbownik został oficjalnie piłkarzem Herthy Berlin. Zawodnik podpisał kontrakt do 2026 roku.

Michał Karbownik zawodnikiem Herthy Berlin

To już oficjalne, Michał Karbownik został zawodnikiem Herthy Berlin. Były zawodnik Legii Warszawa był jednym z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia. Polak związał się z Herthą Berlin umową do 2026 roku. Karbownikiem interesowały się też inne niemieckie kluby, między innymi Schalke i Hamburg. Hertha Berlin słabo rozpoczęła sezon. W dwóch meczach przegrała dwa razy i plasuje się na przedostatniej pozycji.

„Michał ist flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten nicht nur auf beiden Seiten in der Außenverteidigung unter Beweis gestellt, sondern auch im Mittelfeld überzeugt."

Karbownik się odbuduje?

Michał Karbownik po udanym sezonie w Legii przeniósł się do Brighton za 5,5 miliona euro. Zimą 2021 roku trafił do Mew już na stałe. Nie doczekał się jednak debiutu w Premier League i został wypożyczony do Olympiakosu. Ligi greckiej Polak również nie zwojował. Wystąpił w jedynie siedmiu spotkaniach. Dużo lepiej czuł się jednak w Niemczech, gdzie bardzo dobrze grał na zapleczu Bundesligi w Fortunie Dusseldorf. W 26 meczach ligowych strzelił gola i zanotował 4 asysty. Czy w kolejnym klubie w 2. Bundeslidze pokaże, że stać go na jeszcze więcej?

Fot. herthabsc.com