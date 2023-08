Kto spadnie z Ligue 1 2023/2024? Bukmacherzy już wiedzą!

Ligue 1 zbliża się wielkimi krokami. Wiele zespołów za cel stawia sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji. Kto jest faworytem do spadku? Bukmacherzy oszacowali szanse!

Kursy bezlitosne dla beniaminków

Faworytami do spadku z Ligue 1 są Metz i Le Havre, czyli kluby, które awansowały do najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Kurs na Metz to jedynie 1.81, a na Le Havre 2.41. Po zmniejszeniu ilości zespołów, z Ligue 1 spadają trzy kluby. Dwa bezpośrednio, a 16. drużyna gra w barażach. Obstaw zakłady przedsezonowe w BETFAN.

Co w praktyce oznaczają kursy bukmacherskie wystawione przez legalnego, polskiego bukmachera Betfan? Typując spadek Las Palmas za 100 złotych można wygrać 176 złotych. Stawiając na degradację Almerii za 100 złotych dostaniesz 266 złotych.

Kto z najmniejszymi szansami na spadek?

Najmniejsze szanse na spadek ma oczywiście PSG. Kurs na mistrza Francji wynosi aż 1000! Bezpiecznie może czuć się także Marsylia (kurs 350) i Monaco (300).