Bayern szuka nowego bramkarza. Arrizabalaga na celowniku

Manuel Neuer ma już 37 lat. Niemiec powoli zbliża się do końca swojej kariery. Z tej okazji Bayern Monachium szuka następcy bramkarza. Jak informują media, na celowniku Bawarczyków znalazł się Kepa Arrizabalaga z Chelsea.

Kto zostanie następcą Manuela Neura w Bayernie Monachium?

Od początku letniego okienka transferowego, Bayern poszukuje następcy swojego bramkarza. Manuel Neuer mimo swojego wieku, wciąż imponuje formą. Bawarczycy już terach chcą kupić nowego bramkarza, który będzie naciskał na reprezentanta Niemiec. Nowy zawodnik ma grać wymiennie z Neuerem. Docelowo zakupiony piłkarz ma zostać pełnoprawnym następcą Niemca. W mediach od początku lata przewija się wiele nazwisk, łączonych z Bayernem Monachium. Klub z Bundesligi na swojej liście życzeń miał takich bramkarzy jak: Kamil Grabara, David de Gea oraz David Raya, który jednak niedługo zostanie piłkarzem Arsenalu.

Jak donoszą media, Bawarczycy chcą aby dołączył do nich golkiper Chelsea, a mianowicie – Kepa Arrizabalaga. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 18 milionów euro. 28- latek w poprzednim sezonie był podstawowym bramkarzem drużyny z Londynu. Do The Blues trafił w 2018 roku za rekordowe 80 milionów euro. Hiszpan, początki w Premier League miał dobre. W kolejnym sezonie jednak zanotował sporą zniżkę formy, przez co w 2020 roku do Chelsea dołączył Edouard Mendy. W ostatnim sezonie Arrizabalaga powrócił do łask zespołu ze Stamford Bridge.

Bayern Munich are interested in signing the Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalagahttps://t.co/BLu8hwHnyd — Times Sport (@TimesSport) August 9, 2023

Jak spisywał się Kepa Arrizabalaga w poprzednim sezonie?

Hiszpan w zeszłym sezonie pojawił się na boisku 39 razy. Razem z Chelsea nie miał najlepszego sezonu. Jego występy przełożył się na zachowanie 12 czystych kont. 28-letni bramkarz kapitulował 45 razy.