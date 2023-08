Legia Warszawa vs Austria Wiedeń – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.62 Legia Warszawa vs Austria Wiedeń Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Polskie drużyny dalej są w grze i zrobią wszystko, by podbić fazę grupową Ligi Konferencji Europy. Trudne zadanie ma przed sobą warszawska Legia, która zmierzy się w nadchodzącej rundzie z Austrią Wiedeń. Bukmacherscy analitycy upatrują w Polakach faworyta pierwszego starcia i trudno się temu dziwić. Piłkarze ze stolicy Polski wyglądają na początku sezonu bardzo solidnie i ich awans po tym dwumeczu wydaje się całkiem realny. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku, gdzie znajdziecie mój typ na to spotkanie.



1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Legia Warszawa vs Austria Wiedeń – typy bukmacherskie

Jeszcze kilka lat temu Legia dokonała historycznego wyczynu, gdyż po bardzo długiej przerwie mogliśmy oglądać polski zespół w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a następnie w Lidze Europy. Od tamtego czasu jednak wiele się zmieniło i warszawski klub stracił panowanie nawet na krajowym podwórku. Teraz robią wszystko, by wrócić na szczyt i awans do fazy grupowej Ligi Konferencji byłby bardzo pozytywnym bodźcem dla klubu. Nie jest tajemnicą, że gra w europejskich pucharach bardzo opłaca się finansowo i to właśnie z tego powodu te rozgrywki mają w piłkarskim świecie taki prestiż.

Moim zdaniem ciężko wytypować zwycięzcę tego pojedynku, gdyż polskie drużyny niejednokrotnie potrafiły totalnie skompromitować się z niżej notowanymi rywalami. W tym przypadku idziemy w statystyki, których typowanie zazwyczaj idzie nam bardzo dobrze. Celujemy w over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.62. W polskiej i austriackiej lidze bardzo często oglądamy ten stały fragment gry, co jest dużą korzyścią dla naszego typu. Zarówno jedni i drudzy powinni zagrać dość otwarcie od pierwszej minuty, co przełoży się na odważne ataki w pole karne przeciwnika.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa vs Austria Wiedeń

Po wielu latach piłkarskiej posuchy w końcu polskie drużyny zaczęły solidnie punktować w klubowych rankingach europejskich pucharów. Jest to naprawdę istotny fakt, gdyż przekłada się to potem na liczbę miejsc w rozgrywkach ligowych, które premiowane są awansem do eliminacji. Austria Wiedeń jest przeciwnikiem w zasięgu Legii i jeśli klub ze stolicy nie wykorzysta tej szansy, będzie to prawdziwa katastrofa. Legia jest w stanie przed własną publiką zbudować solidną przewagę przed rewanżem we Wiedniu. Co prawda dwumecz z Ordabasami z Kazachstanu chluby im nie przynosi, ale ten scenariusz nie powinien już się powtórzyć. Piłkarze z Warszawy musieli wyciągnąć wnioski z gry defensywnej i możliwe, że efekty tego zobaczymy już w czwartkowy wieczór przy Łazienkowskiej.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa vs Austria Wiedeń

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, zdecydowanym dość znacznym faworytem tego pojedynku jest dziś Legia Warszawa.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana Austrii Betfan 1.73 3.90 4.40 Betcris 1.68 3.98 5.30 Betclic 1.74 3.95 4.48

Gdzie obstawiać Legia Warszawa vs Austria Wiedeń

Mecze polskich drużyn w europejskich pucharach możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa vs Austria Wiedeń

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 19:00.

Gdzie obejrzeć w TV TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus