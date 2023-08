Lech Poznań vs Spartak Trnawa – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.89 Lech Poznań vs Spartak Trnawa Lech Poznań wygra i poniżej 3.5 Obstaw

Pierwsze dwie polskie drużyny w tym tygodniu mają już za sobą starcia w europejskich pucharach. W Częstochowie bardzo dobre nastroje po wtorkowym meczu, niestety Pogoń w środę zagrała katastrofalnie i powoli może żegnać się z tymi rozgrywkami. W czwartek zobaczymy dwie kolejne drużyny z naszego kraju, które w swoich spotkaniach będą zdecydowanymi faworytami. Pod lupę bierzemy pojedynek w Poznaniu, gdzie miejscowy Lech zmierzy się ze Spartakiem Trnawa. Wbrew pozorom, goście ze Słowacji wcale nie stoją na przegranej pozycji i mogą Polakom napsuć sporo krwi. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego meczu.



Lech Poznań vs Spartak Trnawa – typy bukmacherskie

Lech ma za sobą udany dwumecz z Żalgirisem Kowno, gdzie udało się wygrać pojedynek przed własną publiką oraz na wyjeździe. To z pewnością zbudowało mentalnie piłkarzy z Wielkopolski i w tym momencie zrobią wszystko, by osiągnąć upragniony cel. Klub z Poznania naprawdę świetnie rozpoczął sezon, bo w meczach o punkty nie zaznali jeszcze smaku porażki. Na przeciwnym biegunie jest ich dzisiejszy rywal, który w ostatnich kilku spotkaniach wygrał tylko raz. Na własnym stadionie w ostatniej rundzie eliminacyjnej pokonali łotewską Aude wynikiem 4:1.

Polacy są dość znacznym faworytem całego dwumeczu i ma to swoje uzasadnienie. Lech już w zeszłym sezonie pokazał swoją determinację w rozgrywkach europejskich i teraz są na dobrej drodze to powtórzenia tego sukcesu choć w jakimś stopniu. Spartak Trnawa nie jest rywalem, z którym poznaniacy powinni mieć wielki problem, choć na pewno nie można ich lekceważyć. Typuję, że Lech zagra dość rozważnie i nie pozwoli na stratę zbyt wielu goli. Jeśli odniosą zwycięstwo, będzie ono raczej skromne. Kurs @1.89 na zwycięstwo gospodarzy i maksymalnie trzy bramki w całym meczu wygląda korzystnie i właśnie ta pozycja trafia na nasz kupon.

Zapowiedź meczu Lech Poznań vs Spartak Trnawa

Obie ekipy nie miały jeszcze możliwości gry przeciwko sobie, więc będzie to ich pierwszy bezpośredni pojedynek w historii. Mimo wszystko trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że polska liga ma jednak wyższy poziom od słowackiej. Wiadomo, że w jednym i drugim przypadku ci najlepsi gracze zazwyczaj uciekają do lepszych lig na piłkarskiej mapie Europy, ale w tym momencie takie zespoły jak Lech, Raków czy Legia pod kątem kadrowym naprawdę nie mają się czego wstydzić. Analitycy widzą w naszych zespołach faworytów dwumeczu, co jeszcze kilka lat temu nie było takie oczywiste. Lech jest w bardzo dobrej formie i jeśli podejdą z odpowiednim nastawieniem do tego spotkania, nie powinniśmy zobaczyć niespodzianki. Spartak może sprawiać zagrożenie, ale to Polacy będą prowadzić grę w tym meczu i muszą wypracować bezpieczny wynik przed rewanżem.

Kursy bukmacherskie Lech Poznań vs Spartak Trnawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, zdecydowanym faworytem jest Lech Poznań



Bukmacher Wygrana Lecha Remis Wygrana Spartaka Betfan 1.34 5.00 8.80 Betcris 1.33 5.30 11.00 Betclic 1.35 5.15 8.90

Gdzie i o której oglądać mecz Lech Poznań vs Spartak Trnawa

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:00.

Gdzie obejrzeć w TV TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus