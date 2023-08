Widzew vs ŁKS Łódź – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.20 Widzew Łódź vs ŁKS Łódź Podwójna szansa Widzew Łódź/x i obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

W piątek 21 lipca oficjalnie wystartował nowy sezon PKO BP Ekstraklasy, kolejne rozdanie, a także walka o najwyższe cele. Za nami już 3. kolejki i na brak emocji nie możemy narzekać. Tak naprawdę tylko Legia Warszawa i Pogoń Szczecin mają jeszcze komplet punktów, a reszta drużyn już zdążyła się potknąć. Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ poziom dość mocno się wyrównał i założę się, że do ostatniej kolejki jedni będą walczyć o mistrzostwo i europejskie puchary, a drudzy o utrzymanie. Każdy prawdziwy polski kibic musi sobie zarezerwować 12 sierpnia o godzinie 20:00 przed telewizorem, bo właśnie wtedy dojdzie do wielkich derbów Łodzi między Widzewem Łódź i ŁKS-em. „Here we go!”

Widzew po bardzo dobrym starcie i wejściu w sezon na finiszu mocno rozczarował i był zaplątany w walkę o utrzymanie, ale ostatecznie znaleźli się lepsi kandydaci do spadku i zakończyli na 12. miejscu. Aktualną kampanię udanie rozpoczęli na własnym stadionie i wygrali z Puszczą Niepołomice 3:2. Potem rozegrali dwa mecze wyjazdowe z Pogonią Szczecin oraz Jagiellonią Białystok. Niestety przegrali oba 1:2, ale oglądałem te spotkania i dobrze rozpoczynali wychodząc nawet na prowadzenie, ale potem musieli uznać wyższość przeciwników. Mieli swoje sytuacje, nie składali broni, ale brakowało szczęścia. ŁKS zaczął zmagania od dwóch wyjazdów: najpierw do Warszawy na mecz z Legią, następnie do Chorzowa na starcie z miejscowym Ruchem i wniosek prosty: nie mieli nic do powiedzenia w tych meczach tracąc ogólnie pięć bramek, nie strzelając żadnej. Ale w 3. kolejce wygrali pierwszy mecz w Ekstraklasie u siebie z Koroną 2:1 i do tego derbowego pojedynku przystąpią podbudowani. Gospodarze na własnym obiekcie wcale nie są ścianą nie do przebicia, ale to mecz derbowy, który rządzi się swoimi prawami, jednak patrząc na fakt, że nie zachowali jeszcze czystego konta, proponuje: podwójna szansa Widzew Łódź/x i obie drużyny strzelą gola.

Będą to już 69. derby Łodzi w historii. Takie mecze elektryzują kibiców, ale także trenerów i piłkarzy oraz wzbudzają zainteresowanie w całym kraju. W tej kwestii kibice kolejny raz nie zawodzą, ponieważ RTS będzie mógł liczyć na doping fanów, którzy wykupili komplet karnetów i będą zapełniać stadion do ostatniego miejsca we wszystkich domowych meczach Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce ostatni raz Widzew mierzył się z ŁKS-em 9 kwietnia 2012 roku i wtedy padł remis 1:1. Niestety, kibice ŁKS-u nie będą mogli wejść na stadion przy al. Piłsudskiego. Goście ogólnie mają na uwadze, żeby nie popełnić błędów z przeszłości, gdzie szybko spadali do 1. ligi. Kazimierz Moskal jednak zbudował fajny i wyrównany zespół, mimo że nie było pieniędzy na transfery i w kadrze przeważała młodzież. Ciężar odpowiedzialności ma dźwigać Dani Ramirez i Pirulo, którzy doświadczenie mają już nietuzinkowe. Możemy być pewni sporych emocji i twardej gry z obu stron. Tutaj nikt nie będzie odstawiał nogi, bo waga tego meczu duża: prym w Łodzi, a także kolejne 3 punkty w tabeli.

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów faworytem jest drużyna gospodarzy, czyli Widzew. Za ich wygraną najlepiej płaci Betclic – 1.95. Jeśli ktoś postanowi postawić na ŁKS, również warto u tego bukmachera – 3.90.



Bukmacher Wygrana Widzewa Remis Wygrana ŁKS-u Betfan 1.92 3.65 3.80 Betcris 1.93 3.50 3.85 Betclic 1.95 3.55 3.90

Gdzie i o której oglądać mecz Widzew vs ŁKS Łódź

Transmisja tego spotkania odbędzie się na Canal+Sport . Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 20:00.

