Wielkie zamieszanie przy transferze gwiazdy Premier League

Moises Caicedo jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w Premier League. Saga transferowa z udziałem Ekwadorczyka przypomina prawdziwy rollercoaster. Wygląda na to, że już niedługo poznamy finał tej historii.

Rollercoaster z udziałem Moisesa Caicedo

W zeszłym sezonie Premier League, Caicedo podobnie jak Brighton był objawieniem rozgrywek. Pomocnik trzymał cały sezon świetną formę, czym przykuł uwagę na siebie czołówki zespołów ligi angielskiej. W styczniowym okienku transferowym, zawodnik był bliski przejścia do Arsenalu. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło.

Wiadome było, że latem najlepsze zespoły Premier League wrócą z ofertami za piłkarza Mew. Od początku lata, 21-latek przymierzany jest do Chelsea. Zespół z Londynu pozbył się wielu pomocników, pozostawiając deficyt na tej pozycji. The Blues potrzebują wzmocnienia w linii pomocy. Wreszcie stołeczny klub zdecydował się złożyć ofertę za Caicedo. Zespół ze Stamford Bridge złożył ofertę, Mewą za ich zawodnika, opiewającą na 100 milionów funtów.

Kiedy wydawało się, że transfer dojdzie do skutku, nagle do gry wkroczył Liverpool, kładąc na stół 110 milionów euro za Ekwadorczyka. The Reds chcę podkraść piłkarza rywalowi z Londynu. Jak informują media, oferta Liverpoolu została przyjęta, jednak Caicedo jest bliżej przenosin do Chelsea. Sam pomocnik przychylniej patrzy w kierunku przeprowadzki do The Blues.

BREAKING: One source has told Sky Sports News Moises Caicedo has rejected the chance to join Liverpool. ❌ 🚨 It's understood his preferred destination is Chelsea 🔵 pic.twitter.com/oOL6WIE4bd — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2023

Caicedo objawieniem ostatniego sezonu w Premier League

Caicedo trafił do Brighton w 2021 roku za 5 milionów euro, z ekwadorskiego klubu – Independiente. Sezon 2021/2022 spędził na wypożyczeniu w Beerschot. W poprzednich rozgrywkach Mewy postanowiły dać szanse Ekwadorczykowi gry w pierwszym zespole, a ten odwdzięczył im się kapitalną grą. Dla drużyny z Premier League w ostatnich rozgrywkach, 21-latek rozegrał 45 meczów, strzelił 2 bramki i zaliczył 2 asysty. Piłkarz może nie ma imponujących statystyk, jednak jest zawodnikiem nastawionym na grę w defensywie.