Getafe vs Barcelona – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.63 Getafe vs Barcelona Powyżej 2 goli TAK Obstaw

Sezon w całej piłkarskiej Europie rozpoczął się już na dobre i my, gracze, jesteśmy teraz wniebowzięci. W końcu co tydzień mamy do wyboru szerokie oferty w ligach polskich, angielskich, hiszpańskich i francuskich, co zdecydowanie ułatwia budowanie nam ciekawych kuponów. Dziś swoją kampanie rozpocznie Duma Katalonii, która zmierzy się w meczu wyjazdowym z Getafe. Bierzemy pod lupę przedsezonową dyspozycję obu ekip i postaramy się skutecznie wytypować zakład na ten mecz. Zapowiada się bardzo wyrównany pojedynek, a Barcelona stoi przed szansą zdobycia pierwszych ligowych punktów. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego spotkania.



Getafe vs Barcelona – typy bukmacherskie

La Liga w tym sezonie z pewnością dostarczy nam wielu emocji, gdyż znowu zobaczymy emocjonującą walkę między takimi klubami jak Barcelona, Real czy Atletico o tytuł mistrzowski. Kampania jest długa, ale bardzo istotne jest, by zbierać punkty z niżej notowanymi rywalami przez cały sezon, bo to ma największe odzwierciedlenie w ligowej tabeli. Oczywistym jest, że nawet taka ekipa jak Barcelona może w pierwszym meczu zanotować falstart. Zwłaszcza, że Getafe to nie jest najłatwiejszy teren w Hiszpanii.

Z racji, że ciężko wytypować wygranego tego pojedynku, skupiamy się na statystykach Barcelona z pewnością spróbuje zaatakować od pierwszych minut i pokaże swój ofensywny arsenał w ataku pozycyjnym. Getafe skupi się na grze z kontry i bardzo możliwe, że uda im się ukąsić rywala. Typujemy zatem over 2 goli w całym meczu po kursie @1.63. Trudno przewidzieć, w jakim kierunku potoczy się scenariusz tego spotkania, ale postawienie na liczbę bramek wydaje się zdecydowanie najsensowniejsze.

Zapowiedź meczu Getafe vs Barcelona

Obie ekipy miały różne perypetie w okresach przedsezonowych. W obozie Barcelony rozpoczął się od pechowego zatrucia i infekcji wirusowej większości zespołu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. To zmusiło Dumę Katalonii do odwołania meczu z Juventusem. Rozpoczęli od meczu z Arsenalem i od razu dostali lanie (3:5) co mocno zaskoczyło samego Xaviego. Następnie Barcelona nieźle zagrała z Realem Madryt (3:2), z Romą (1:0), oraz z Tottenhamem (4:2). Z przeciętnej dyspozycji pokazał się Robert Lewandowski, ale jego bramki nie były niezbędne, bo nagle odżył Ansu Fati czy Ferran Torres. Getafe zagrało w swoim okresie przygotowawczym zagrało sześć sparingów i w końcu podczas ich meczów, nie wiało nudą. Na koniec zagrali z Vitesse (4:1) i tym miłym akcentem zakończyli przygotowania do meczu z Barceloną. Nie widać po Barcelonie, by była w stanie już pożerać swoich rywali. To może być trudny mecz dla gości, ale mimo wszystko nie powinni zacząć od porażki.

Kursy bukmacherskie Getafe vs Barcelona

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego starcia według bukmacherów jest Barcelona.



Bukmacher Wygrana Getafe Remis Wygrana Barcelony Betfan 6.60 4.00 1.55 Betcris 6.80 4.00 1.61 Betclic 6.40 4.00 1.58

Gdzie obstawiać Getafe vs Barcelona

Spotkania 1. kolejki ligi hiszpańskiej możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne. W meczach takich drużyn jak Barcelona, oferta jest naprawdę szeroka.

Gdzie i o której oglądać mecz Getafe vs Barcelona

Transmisję z tego spotkania zobaczymy na kanale Eleven Sports 1. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:30.