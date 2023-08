Poważna kontuzja Edera Militao, w Madrycie robi się szpital

Eder Militao w meczu 1. kolejki La Liga doznał kontuzji. Jak potwierdził sam Carlo Ancelotti, nie można wykluczyć nawet zerwanego więzadła, który oznaczałoby bardzo długą przerwę.

Real Madryt pokazał się z bardzo dobrej strony w pierwszym La Liga. Królewscy pewnie pokonali Athletic Bilbao 2:0 po bramkach Rodrygo i Bellinghama. Dla Anglika był to debiut w oficjalnym meczu Realu Madryt. Wynik spotkania przyćmiła jednak kontuzja Edera Militao. Brazylijczyk w 50. minucie został zmieniony przez Antonio Rudigera.

Carlo Ancelotti na konferencji prasowej potwierdził najgorsze spekulacje. „Militao doznał skręcenia kolana. To niestety nie wygląda dobrze. Nie możemy na ten moment wykluczyć zerwanego więzadła”.

