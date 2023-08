Neymar bliski przenosin do Al Hilal!

W obecnym okienku transferowym saudyjskie kluby dokonują spektakularnych transferów. Nie inaczej jest i tym razem. Jak informują media, Neymar lada moment może trafić do Al Hilal.

Drużyna PSG ma poważne problemy. Ekipę mistrza Francji opuścił Leo Messi. Niejasna jest przyszłość Kylian’a Mbappe, który być może również odejdzie z francuskiego klubu. Na domiar złego, kolejnym piłkarzem bliskim odejścia z Paris Saint-Germain jest Neymar. Brazylijczyk chętnie zmieniłby barwy. Zawodnik jest bohaterem wielu sag transferowych przed startem rozgrywek. 31-latek od początku lata jest łączony z topowymi klubami. Wydawało się, że najbliżej pozyskania skrzydłowego jest jego poprzedni zespół, czyli Barcelona. Kiedy wydawało się, że transfer do Katalonii jest na ostatniej prostej, do gry jednak wkroczył klub z Arabii Saudyjskiej, a konkretnie Al Hilal.

Jak donoszą media, zespół z Saudi Pro League zaoferował PSG 90 milionów euro. Mistrzowie Francji zgadzają się na odejście swojego piłkarza. Według informacji, Neymar otrzymał propozycję lukratywnego kontraktu na mocy, którego miałby zarobić 160 milionów euro podczas 2-letniego pobytu w Al Hilal. Dziennikarz Fabrizio Romano podaje, że Brazylijczyk jest pozytywnie nastawiony na przedstawioną mu ofertę saudyjskiego klubu.

Al Hilal are close to completing Neymar Jr deal. There are still things to sort and contracts to check so documents will be prepared soon 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Neymar approved the transfer, now up to formal part of the negotiation.

Sources feel Al Hilal hope for deal done within 24h. pic.twitter.com/oAdYDXV9W2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023