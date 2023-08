Trenerzy po kontrowersyjnym meczu Getafe – Barcelona

Barcelona na inaugurację sezonu zmierzyła się z Getafe. Mecz zakończył się podziałem punktów. Głośno po spotkaniu zrobiło się o arbitrze, który podjął wiele kontrowersyjnych decyzji.

Kontrowersja na inauguracje sezonu

Barcelona bezbramkowo zremisowała swój pierwszy ligowy mecz w sezonie 2023/24. Na taki wynik spotkania wpływ miała ostra gra drużyny Getafe. Arbiter był bardzo pobłażliwy. Pozwalał na twardą walkę zawodnikom gospodarzy. W 27. minucie poważnie ucierpiał nowy nabytek Katalończyków – Ilkay Gundogan. Były piłkarz Manchesteru City został uderzony w brzuch.

Por qué lo de Raphinha es roja directa y esto no? pic.twitter.com/p7C9emQf26 — Ivàn. (@LaEraLaporta) August 13, 2023

Olbrzymia kontrowersja miała miejsce w 10. minucie doliczonego czasu gry. Araujo został faulowany w polu karnym Getafe. Sędzia, aby podjąć decyzję musiał skorzystać z VAR-u. Po analizie arbitra wskazał na rzut wolny dla gospodarzy. Sędzia dopatrzył się, chwilę wcześniej zagrania piłki ręką przez Gavi’ego.

KONTROWERSJA! 🔥😱 Czy Waszym zdaniem sędzia podjął słuszną decyzję? A może powinien podyktować rzut karny dla FC Barcelony? 🧐 Oceńcie sami! 💬👇 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/dr0SfQYtWX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 13, 2023

Trenerzy po meczu Getafe – Barcelona

Swojego niezadowolenia co do pracy sędziego nie ukrywał trener Barcelony, Xavi Hernandez. ,,Jeśli taki mecz ma być produktem La Liga, to wstyd. Rozumiem już, dlaczego ludzie nie oglądają futbolu. To było wymyślone. Mieliśmy spotkanie z sędziami. Mówiono nam, że będą odgwizdywać tylko wyraźne zagrania rękami. W przypadku Gaviego takiego nie było, a jednak sędzia zareagował” – powiedział Xavi. Chwile później szkoleniowiec odniósł się do sytuacji, w której dostał czerwoną kartę zaraz po zakończeniu spotkania. Hernandez skrytykował sędziego uznając, że mecz wymknął mu się spod kontroli. ,,Powiedziałem mu, że pozwala Getafe na zbyt wiele. To dlatego dał mi czerwoną kartkę. Przed sezonem mówiono nam, że sędziowie chcą lepiej rozumieć trenerów i nasze nerwy. Tak się nie stało. Nie zostałem zrozumiany. Mecz wymknął się sędziemu spod kontroli” – dodał trener.

W zupełnie innych nastrojach był trener Getafe, który w takich słowach zareagował na wypowiedź Xavi’ego. ,,Nie sądzę, by Xavi wyświadczał przysługę La Lidze. Wielkość piłki nożnej polega na tym, że mały zespół jest w stanie przeciwstawić się Barcelony. Jego słowa to sposób na usprawiedliwienie się po remisie. Najbardziej brutalne zagranie w całym meczu zostało wykonane przez zawodnika Barcelony. Wszystko inne to próba przykrycia wspaniałej gry moich piłkarzy” – stwierdził Bordalas.

Fot. PressFocus