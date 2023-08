Oficjalnie: Kepa Arrizabalaga został nowym bramkarzem Realu

Poważna kontuzja dopadła Thibaut Courtois’a. Uraz wykluczy bramkarza najprawdopodobniej na większą część sezonu. W zastępstwie za Belga, do drużyny Realu Madryt został sprowadzony – Kepa Arrizabalaga.

Kepa Arrizabalaga nowym zawodnikiem Realu Madryt

Przed startem nowego sezonu Thibaut Courtois doznał poważnej kontuzji. Podczas gier treningowych bramkarz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jest to uraz, który prawdopodobnie wykluczy zawodnika Królewskich na znaczną część sezonu. Real Madryt miał mało czasu, aby zorganizować zastępstwo za Belga. Klub La Liga postanowił wzmocnić się bramkarzem Chelsea. Do drużyny finalisty Ligi Mistrzów dołączył Kepa Arrizabalaga. Piłkarz został oficjalnie zaprezentowany przez klub. Hiszpan trafił do Królewskich w ramach wypożyczenia do końca sezonu 2023/24.

Dotychczasowa kariera Hiszpana

Arrizabalaga jest wychowankiem Athletic Bilbao. Dla hiszpańskiego klubu rozegrał 54 mecze, w których 15 razy zachował czyste konto i wpuścił 66 goli. W 2018 roku Kepa trafił do Chelsea za rekordowe 80 miliony euro, stając się najdroższym brakarzem w historii. Dla The Blues zagrał w 163 spotkaniach, wpuścił 175 goli i zachował 59 czystych kont.