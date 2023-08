Bank rozbity! Chelsea z kolejnym wielkim transferem

To prawie rekord transferowy Chelsea! Moises Caicedo dołączył do The Blues za 100 milionów funtów (116 milionów euro). Ekwadorczyk uplasował się tuż za plecami Enzo Fernandeza.

Oficjalnie: Moises Caicedo piłkarzem Chelsea

Chelsea zaczyna nas przyzwyczajać do wydawania niezwykle wysokich kwot, za perspektywicznych zawodników. Takie działanie to inwestycja długoterminowa. Która może wypalić, ale okazać się także wtopą. Kolejny głośnym transferem jest Moises Caicedo. Chelsea wygrała walkę o Ekwadorczyka z Liverpoolem. Co ciekawe, według medialnych doniesień The Reds oferowali za niego więcej pieniędzy, ale piłkarz wolał dołączyć do Chelsea. The Blues zapłacili za niego 100 milionów funtów, czyli około 116 milionów euro. Niektóre media podają, że transfer Caicedo może być nawet rekordowy, bo z bonusami ma wynieść 133 miliony euro. Ekwadorczyk podpisał kontrakt ważny do lipca 2031 roku.

Moises Caicedo is a Blue! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Transfery rodem z kariery menadżera w Fifie

Transfery Chelsea przypominają te, które dokonywane są w Fifie przy wybraniu opcji „bogaty inwestor”, po uprzednim sortowaniu zawodników na posiadany potencjał. Chelsea postawiła zdecydowanie na odmładzanie kadry. W trakcie rewolucji do klubu trafili już między innymi Nkunku, Angelo (obecnie wypożyczony), Nicolas Jackson, Alex Matos, Diego Moreira, Chimuanya Ugochukwu, Axel Disasi i Robert Sanchez. Najstarsi z wymienionych piłkarzy mają tylko 25 lat.

Fot. chelseafc.com