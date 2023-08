Gdzie obejrzeć i o której mecz Aris – Raków Częstochowa?

We wtorek o 19:00 Aris zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Będzie to rewanżowe spotkanie III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Faworytem drugiego starcia są gospodarze. Gdzie obejrzeć mecz Aris – Raków Częstochowa i o której godzinie się rozpocznie?

Gdzie obejrzeć mecz Aris – Raków Częstochowa. Transmisja w TV

Mecz Aris Limassol – Raków Częstochowa będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport.

Gdzie obejrzeć w TV TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

O której Aris zagra z Rakowem Częstochowa?

Rewanżowy mecz III rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Arisem, a Rakowem Częstochowa odbędzie się we wtorek 15 sierpnia o 19:00. Spotkanie zostanie rozegrane na Alphamega Stadium w Kolossi. Gospodarze są faworytem tej rywalizacji, ale to Raków ma jednobramkową zaliczkę po pierwszym spotkaniu. Wojskowi jeszcze nigdy nie wygrali bezpośredniego meczu z tym klubem. Według portalu Transfermarkt, Raków Częstochowa warty jest niecałe 40 mln euro, za to Aris Limassol tylko 17,18 mln euro. Kurs na zwycięstwo mistrza Polski w tym meczu wynosi 3.15.