Oficjalne składy na mecz Aris – Raków Częstoochowa

Aris – Raków Częstochowa (15.08, 19:00) – oficjalne składy na mecz

Aris: Vana, Boakye, Moucketou-Moussounda, Yago, Caju, Struski, Brown, Mayambela, Gomis, Bengtsson, Stępiński



Raków Częstochowa: Kovacevic, Svarnas, Arsenic, Racovitan, Jean Carlos, Papanikolaou, Berggren, Tudor, Kochergin, Cebula, Piasecki



Mistrz Polski przystępuje do rewanżowego starcia z drużyną, Aris. W pierwszym meczu obydwu zespołów, Medaliki okazały się lepsze. Raków wygrał spotkanie 2:1. Wydawać się mogło, że drużyna Dawida Szarga będzie faworytem w drugim pojedynku. Nic jednak z tego, bukmacherzy przewidują, że to cypryjski Aris będzie faworytem rewanżu, o czym możesz przeczytać tutaj. Przed Rakowem trudne wyzwanie. Trenerzy obydu klubów będą mieli do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Żaden z zawodników nie zmaga się z jakąkolwiek absencją.

Mecz Aris – Raków Częstochowa odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 19:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP Sport. Faworytem spotkania jest cypryjska drużyna. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizą spotkania.