Kevin De Bruyne poważnie kontuzjowany. Fatalne wieści

Kevin De Bruyne nie brał udziału w okresie przygotowawczym przed startem nowego sezonu z powodu kontuzji. Pep Guardiola przekazał, że odnowiła się kontuzja pomocnika Manchesteru City. Uraz wykluczy piłkarza z gry na kilka miesięcy.

W ostatnim meczu poprzedniego sezonu, a konkretnie w finale Ligi Mistrzów, Belg doznał urazu przez który był zmuszony opuścić boisko w 35. minucie. Manchester City przez znaczną część spotkania dobrze poradził sobie bez swojego pomocnika. Drużyna Obywateli pokonała Inter 1:0, sięgając po puchar Ligi Mistrzów. Jak się później okazało, powodem dla którego De Bruyne opuścił boisko był uraz ścięgna podkolanowego.

Piłkarz od tamtego momentu zmagał się z przerwą od piłki. 32-latek nie pojechał na zgrupowanie z kadrą narodową oraz opuścił przygotowania do nowego sezonu z Manchesterem City. Wydawało się, że zawodnik doszedł już do siebie. W meczu o Tarczę Wspólnoty przeciwko Arsenalowi ku zdziwieniu ekspertów, Belg pojawił się w składzie Obywateli. Zawodnik wszedł na ostatnie 27 minut przeciwko Kanonierom. W inauguracyjnym meczu Premier League przeciwko Burnley, Kevin De Bruyne opuścił murawę po 22. minutach gry.

Na konferencji prasowej przed środowym meczem o Superpuchar Europy, Pep Guardiola przekazał, że doszło do odnowienia urazu Belga. Hiszpański manager powiedział, że uraz jest poważny i wykluczy piłkarza na kilka miesięcy. Prawdopodobnie czego go również operacja. ,,Kontuzja Kevina De Bruyne jest poważna. Będzie poza grą przez kilka miesięcy. W najbliższych dniach musimy zdecydować o jego operacji i na pewno stracimy go na dłuższy czas”– powiedział Pep Guardiola.

