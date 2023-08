Jeszcze jeden przystanek! Jakim rywalem będzie Kopenhaga?

Raków Częstochowa dopiął swego! Medaliki pokonały Aris i zagrają co najmniej w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrz Polski celuje jednak w Ligę Mistrzów! Aby zagrać w Champions League musi pokonać Kopenhagę. Jakim przeciwnikiem jest mistrz Danii?

Liga Mistrzów coraz bliżej, jakim przeciwnikiem będzie Kopenhaga?

Raków Częstochowa wyeliminował w III rundzie eliminacji Aris Limassol. Polski klub wygrał w obu spotkaniach, choć styl w rewanżowym nie był imponujący, ale najważniejsze że skuteczny. Awans do IV rundy oznacza pewny udział w fazie grupowej Ligi Europy, a także szanse o grę w Lidze Mistrzów. Bój o Champions League Raków Częstochowa stoczy z Kopenhagą, która po szalonym rewanżowym meczu, wyeliminowała Spartę Pragę.

Raków Częstochowa do tej pory był faworytem swoich dwumeczów. Tym razem będzie jednak inaczej i to Kopenhaga jest stawiana w roli pretendenta do awansu. Przypomnijmy, że Raków według Transfermarkt wyceniany jest na około 39 milionów euro. Wycena zespołu Kamila Grabary sięga za to powyżej 61,5 miliona euro.

Kiedy Raków zagra z Kopenhagą?

Pierwszy mecz Rakowa z Kopenhagą odbędzie się 22 sierpnia na stadionie w Częstochowie. Rewanż w stolicy Danii jest zaplanowany na 29 sierpnia.